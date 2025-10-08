Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії"

С 2026 года украинцы будут получать деньги на виртуальную карту в "Дії" для прохождения медицинского осмотра. Пользователям старше 40 лет будут приходить push-уведомления с предложением пройти чекап, Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги во всех странах как причины смертности населения, в том числе и преждевременной смертности. Мы неоднократно говорили, что полномасштабное вторжение Российской Федерации повлияет на то, что у нас инсульты, инфаркты станут моложе. И мы уже видим эту картину, а потому делаем определенные вещи, которые должны рано выявлять заболевания. Именно над этими комплексами Министерство здравоохранения работает и имеет положительные результаты - сказал он.

Пользователи смогут выбрать клинику, получить консультацию и пройти ряд лабораторных и инструментальных исследований. Если врачи выявят проблемы со здоровьем, пациент получит электронный рецепт на бесплатные лекарства.

"На 2026 год мы, как государство, пошли на очередной шаг для создания условий именно на профилактику. Мы запускаем общенациональную кампанию профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств. При достижении 40 лет через месяц будет приходить push-уведомление в "Дії" о том, что вы можете воспользоваться программой национального чекапа", – отметил Ляшко.

