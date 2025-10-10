ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает депрессией, а 10% подвергаются насилию и домогательствам
Киев • УНН
Новый отчет ВОЗ показал, что более 30% врачей и медсестер в Европе страдают депрессией, а каждый десятый имел суицидальные мысли. Каждый третий медик подвергался издевательствам или угрозам насилия, а 10% — физическому насилию или сексуальным домогательствам.
Новый отчет ВОЗ показывает, что в Европе более 30% врачей и медсестер страдают депрессией, а каждый десятый сообщил о суицидальных мыслях. Чрезмерные рабочие часы, насилие на работе и нестабильные контракты ухудшают психическое состояние медработников и создают риски для систем здравоохранения и пациентов, пишет УНН со ссылкой на EuroNews.
Детали
Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а один из десяти сообщил о пассивных суицидальных мыслях
В то же время "каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а их условия работы ухудшают психическое состояние", показал новый опрос.
Как указано, в некоторых случаях депрессия у медработников серьезная: каждый десятый врач и медсестра сообщили, что "за последний год они имели пассивные суицидальные мысли", что может повысить риск подобного поведения в будущем.
Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно
Также за последний год каждый третий врач и медсестра заявили, что "подвергались издевательствам или угрозам насилия на работе, а 10% сообщили, что подвергались физическому насилию или сексуальным домогательствам", пишет издание, ссылаясь на данные ВОЗ.
Тем временем четверть врачей заявили, что "работают более 50 часов в неделю, а многие медработники – 32% врачей и 25% медсестер – на временных контрактах, что может вызвать тревогу относительно безопасности трудоустройства", говорится в отчете.
Как отмечается, медработники, которые сталкиваются с насилием, долгими часами работы и сменной работой, чаще страдают депрессией.
Выгорание и проблемы с психическим здоровьем могут иметь серьезные последствия для пациентов. В разных странах от 11% до 34% медработников заявили, что подумывают об увольнении с работы – на фоне продолжающегося дефицита медперсонала, который, по прогнозам, достигнет 940 тысяч к 2030 году
Когда медработники покидают свои рабочие места или берут больничные, чтобы справиться с психоэмоциональной нагрузкой, это создает давление на системы здравоохранения. То есть пациентам приходится ждать дольше, а медицинская помощь становится менее качественной.
Мы физически и психически истощены, что, к сожалению, иногда может приводить к медицинским ошибкам
Она привела данные по Франции, которые показывают, что 66% студентов-медиков за последний год имели депрессивный эпизод, а 21% имели суицидальные мысли, что втрое выше, чем в целом по профессии.
Исследователи обнаружили неожиданную связь между самооценкой и выгоранием: какова роль негативных мыслей06.10.25, 12:23 • 3045 просмотров
Клюге призвал системы здравоохранения ввести политику "нулевой терпимости" к насилию, сократить сверхурочные и сменные часы работы и обеспечить медиков доступом к поддержке психического здоровья.
В конечном итоге кризис психического здоровья среди наших медработников - это кризис безопасности здоровья, который угрожает целостности наших систем здравоохранения
Справка
Отчет включает ответы более 90 тысяч врачей и медсестер из стран Европейского союза, Исландии и Норвегии.
Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії"08.10.25, 23:34 • 16214 просмотров