ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает депрессией, а 10% подвергаются насилию и домогательствам

Новый отчет ВОЗ показывает, что в Европе более 30% врачей и медсестер страдают депрессией, а каждый десятый сообщил о суицидальных мыслях. Чрезмерные рабочие часы, насилие на работе и нестабильные контракты ухудшают психическое состояние медработников и создают риски для систем здравоохранения и пациентов, пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а один из десяти сообщил о пассивных суицидальных мыслях - говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.

В то же время "каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а их условия работы ухудшают психическое состояние", показал новый опрос.

Как указано, в некоторых случаях депрессия у медработников серьезная: каждый десятый врач и медсестра сообщили, что "за последний год они имели пассивные суицидальные мысли", что может повысить риск подобного поведения в будущем.

Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно - сказал доктор директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Анри Клюге.

Также за последний год каждый третий врач и медсестра заявили, что "подвергались издевательствам или угрозам насилия на работе, а 10% сообщили, что подвергались физическому насилию или сексуальным домогательствам", пишет издание, ссылаясь на данные ВОЗ.

Тем временем четверть врачей заявили, что "работают более 50 часов в неделю, а многие медработники – 32% врачей и 25% медсестер – на временных контрактах, что может вызвать тревогу относительно безопасности трудоустройства", говорится в отчете.

Как отмечается, медработники, которые сталкиваются с насилием, долгими часами работы и сменной работой, чаще страдают депрессией.

Выгорание и проблемы с психическим здоровьем могут иметь серьезные последствия для пациентов. В разных странах от 11% до 34% медработников заявили, что подумывают об увольнении с работы – на фоне продолжающегося дефицита медперсонала, который, по прогнозам, достигнет 940 тысяч к 2030 году - говорится в публикации.

Когда медработники покидают свои рабочие места или берут больничные, чтобы справиться с психоэмоциональной нагрузкой, это создает давление на системы здравоохранения. То есть пациентам приходится ждать дольше, а медицинская помощь становится менее качественной.

Мы физически и психически истощены, что, к сожалению, иногда может приводить к медицинским ошибкам - говорит ординатор отделения радиологии из Франции Мелани Дебаррекс

Она привела данные по Франции, которые показывают, что 66% студентов-медиков за последний год имели депрессивный эпизод, а 21% имели суицидальные мысли, что втрое выше, чем в целом по профессии.

Исследователи обнаружили неожиданную связь между самооценкой и выгоранием: какова роль негативных мыслей

Клюге призвал системы здравоохранения ввести политику "нулевой терпимости" к насилию, сократить сверхурочные и сменные часы работы и обеспечить медиков доступом к поддержке психического здоровья.

В конечном итоге кризис психического здоровья среди наших медработников - это кризис безопасности здоровья, который угрожает целостности наших систем здравоохранения - сказал он, добавив, что "мы не можем позволить себе терять их из-за выгорания, отчаяния или насилия".

Справка

Отчет включает ответы более 90 тысяч врачей и медсестер из стран Европейского союза, Исландии и Норвегии.

Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії"