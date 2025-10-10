ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает депрессией, а 10% подвергаются насилию и домогательствам

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 4790 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11684 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10979 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21171 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42506 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40993 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41943 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71041 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65536 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие9 октября, 23:10 • 9270 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 37200 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 21827 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 3974 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 18043 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59933 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 71038 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65533 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 54897 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 85874 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Елена Соседка
Владимир Зеленский
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59934 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 26830 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 41063 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 57437 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 71052 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Кх-59
Нью-Йорк Таймс

ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает депрессией, а 10% подвергаются насилию и домогательствам

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Новый отчет ВОЗ показал, что более 30% врачей и медсестер в Европе страдают депрессией, а каждый десятый имел суицидальные мысли. Каждый третий медик подвергался издевательствам или угрозам насилия, а 10% — физическому насилию или сексуальным домогательствам.

ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает депрессией, а 10% подвергаются насилию и домогательствам

Новый отчет ВОЗ показывает, что в Европе более 30% врачей и медсестер страдают депрессией, а каждый десятый сообщил о суицидальных мыслях. Чрезмерные рабочие часы, насилие на работе и нестабильные контракты ухудшают психическое состояние медработников и создают риски для систем здравоохранения и пациентов, пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а один из десяти сообщил о пассивных суицидальных мыслях

- говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.

В то же время "каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а их условия работы ухудшают психическое состояние", показал новый опрос.

Как указано, в некоторых случаях депрессия у медработников серьезная: каждый десятый врач и медсестра сообщили, что "за последний год они имели пассивные суицидальные мысли", что может повысить риск подобного поведения в будущем.

Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно

- сказал доктор директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Анри Клюге.

Также за последний год каждый третий врач и медсестра заявили, что "подвергались издевательствам или угрозам насилия на работе, а 10% сообщили, что подвергались физическому насилию или сексуальным домогательствам", пишет издание, ссылаясь на данные ВОЗ.

Тем временем четверть врачей заявили, что "работают более 50 часов в неделю, а многие медработники – 32% врачей и 25% медсестер – на временных контрактах, что может вызвать тревогу относительно безопасности трудоустройства", говорится в отчете.

Как отмечается, медработники, которые сталкиваются с насилием, долгими часами работы и сменной работой, чаще страдают депрессией.

Выгорание и проблемы с психическим здоровьем могут иметь серьезные последствия для пациентов. В разных странах от 11% до 34% медработников заявили, что подумывают об увольнении с работы – на фоне продолжающегося дефицита медперсонала, который, по прогнозам, достигнет 940 тысяч к 2030 году

- говорится в публикации.

Когда медработники покидают свои рабочие места или берут больничные, чтобы справиться с психоэмоциональной нагрузкой, это создает давление на системы здравоохранения. То есть пациентам приходится ждать дольше, а медицинская помощь становится менее качественной.

Мы физически и психически истощены, что, к сожалению, иногда может приводить к медицинским ошибкам

- говорит ординатор отделения радиологии из Франции Мелани Дебаррекс

Она привела данные по Франции, которые показывают, что 66% студентов-медиков за последний год имели депрессивный эпизод, а 21% имели суицидальные мысли, что втрое выше, чем в целом по профессии.

Исследователи обнаружили неожиданную связь между самооценкой и выгоранием: какова роль негативных мыслей06.10.25, 12:23 • 3045 просмотров

Клюге призвал системы здравоохранения ввести политику "нулевой терпимости" к насилию, сократить сверхурочные и сменные часы работы и обеспечить медиков доступом к поддержке психического здоровья.

В конечном итоге кризис психического здоровья среди наших медработников - это кризис безопасности здоровья, который угрожает целостности наших систем здравоохранения

- сказал он, добавив, что "мы не можем позволить себе терять их из-за выгорания, отчаяния или насилия".

Справка

Отчет включает ответы более 90 тысяч врачей и медсестер из стран Европейского союза, Исландии и Норвегии. 

Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії"08.10.25, 23:34 • 16214 просмотров

Алена Уткина

ОбществоЗдоровье
Всемирная организация здравоохранения
Европейский Союз
Исландия
Франция
Норвегия
Европа