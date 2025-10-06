Исследователи обнаружили неожиданную связь между самооценкой и выгоранием: какова роль негативных мыслей
Ученые из Bielefeld University и Communications Psychology установили, что низкая самооценка связана с повторяющимися негативными мыслями, которые способствуют выгоранию. Эти выводы лягут в основу новых психотерапевтических методов.
"Зацикливание" на прошлом и будущем усиливает процесс выгорания, способствуя развитию стресса и его последствий. Новые выводы будут положены в фундамент дальнейшей разработки более эффективных психотерапевтических вмешательств. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет исследования специалистов Bielefeld University и журнал Communications Psychology.
Ученые, представляющие университет в немецком городе Билефельд, поделились рядом выводов из продолжающегося исследования психологических факторов, способствующих выгоранию. Речь идет о взаимосвязи между выгоранием, самооценкой и повторяющимися негативными мыслями. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Psychology.
Когда люди находятся в состоянии сильного стресса в течение длительного времени, они иногда могут испытывать состояние, известное как выгорание. Это состояние характеризуется выраженным эмоциональным, умственным и физическим истощением. Факторы стресса, приводящие к выгоранию, могут быть разными.
Выгорание - явление довольно распространенное. Люди, страдающие выгоранием, обычно испытывают трудности с концентрацией внимания на повседневных делах. Для некоторых выгорание может быть очень изнурительным.
Отправной точкой для нового исследования является появление большего количества доказательств следующего тезиса:
"Ассоциации, выявленные в межличностных анализах, не всегда отражают процессы, происходящие внутри индивидов".
Отталкиваясь от этого, ученые провели четырехнедельное исследование мгновенной оценки (EMA) с участием N = 96 студентов в период экзаменов.
Примечание: в нескольких предыдущих исследованиях изучалась связь между выгоранием или другими формами психологического стресса и самооценкой.
Большинство из них были посвящены различиям между разными людьми или группами. В результате они иногда не в состоянии отразить изменения, которые могут происходить в одном и том же человеке с течением времени.
Однако в новом методе исследования выяснено больше - проведены дополнительные статистические анализы взаимосвязи между самооценкой и выгоранием. Среди ключевых выводов:
- когда студенты чувствовали себя лучше и относились к себе с большим уважением, они, казалось, были менее склонны к выгоранию;
- значительная часть связей между самооценкой и ощущением выгорания была опосредована повторяющимися негативными мыслями как на внутриличностном, так и на межличностном уровне.
- более высокий уровень выгорания сопровождался усилением повторяющихся негативных мыслей, - это приводило к снижению самооценки.
Нестабильность самооценки частично смягчала связи между самооценкой и последующими тревогами перед сном и выгоранием на внутриличностном, но не межличностном уровне
Резюме и надежды на новые изобретения
Результаты, собранные этой группой исследователей, указывают на следующее:
- низкая самооценка связана с более повторяющимися негативными мыслями;
- высокая самооценка — с менее повторяющимися негативными мыслями.
Размышления (то есть зацикливание на прошлых проблемах) и беспокойство о будущих событиях, которые являются повторяющимися негативными моделями мышления, в свою очередь, способствуют выгоранию, продолжая психический и эмоциональный стресс.
В будущих исследованиях исследовательская группа надеется подробнее изучить динамику и глубже понять психологические факторы, способствующие выгоранию.
Работа ученых может в конечном итоге вдохновить на разработку более эффективных консультационных или психотерапевтических вмешательств.
Острая реакция на стресс возникает в ответ на внешние раздражители, а панические атаки обычно имеют психологическую основу и могут повторяться даже без очевидного раздражителя.
