Выгорание на работе: исследование показало, что 75% работников думают об увольнении

Украинские работники массово сталкиваются с выгоранием и стрессом, которые уже стали новой нормой на фоне войны и экономической нестабильности. Три из четырех работников задумываются об увольнении из-за эмоционального истощения, а более 40% - испытывают стресс из-за чрезмерной нагрузки. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные недавнего исследования Gradus Research.

Детали

Нагрузка и неопределенность - основные факторы стресса на работе Gradus Research представила результаты исследования "Ожидания от работодателей в ситуации тотального выгорания", которое провели специально к 17-й People Management Conference. В фокусе - эмоциональное состояние работников, уровень стресса на работе и ожидания к работодателям в длительный период нестабильности.

Важнейшими критериями для украинских работников остаются финансовое вознаграждение и баланс между работой и личной жизнью - об этом заявили 46% опрошенных.

Также в пятерку ключевых факторов вошли:

атмосфера в команде (33%);

гибкий график (27%) и карьерные перспективы (23%).

Среди главных источников стресса на работе - чрезмерная нагрузка (42%) и неопределенность в компании (35%).

Низкая лояльность работников

Показатель eNPS (индекс лояльности работников, который определяет вероятность того, что сотрудники будут рекомендовать своего работодателя) составляет -19. Это свидетельствует о преобладании недовольных работников над теми, кто готов поддерживать компанию.

Наименее недовольными оказались молодые люди 25-35 лет (-8) и 18-24 года (-10), а наиболее - работники в возрасте 45-54 (-26) и 55-65 лет (-34).

Мы все живем в ситуации длительного сверхвысокого стресса. Наши исследования показывают, что по сравнению с предыдущими годами все больше респондентов начинают отмечать признаки выгорания. Это влияет и на производительность работы, и на устойчивость команд. Поэтому мы решили посмотреть на то, какие типы выгорания существуют среди украинских работников, ведь зная тип выгорания, работодатель может применять соответствующие инструменты, чтобы облегчить состояние команд. Мы получили очень интересные и прикладные результаты отмечает Евгения Близнюк, социолог, основательница и СЕО исследовательской компании Gradus Research.

Пять типов работников и пять сценариев выгорания

Аналитики выделили пять условных видов работников в зависимости от уровня эмоционального выгорания:

хронически перегруженные;

истощенные и демотивированные;

те, кто балансирует между вдохновением и выгоранием;

стабильные, но равнодушные;

вовлеченные и вдохновленные.

И хотя каждый из них по-разному реагирует на стресс, у всех есть общее - мысли об увольнении. В частности, 75% хронически перегруженных работников серьезно рассматривают вариант смены места работы. Меньше всего таких мыслей у вдохновленных и вовлеченных - всего 18%.

eNPS как зеркало настроений

Самый низкий уровень eNPS наблюдается среди истощенных и демотивированных работников - он достигает -68.

Зато среди вовлеченных и мотивированных работников этот показатель составляет +31, что свидетельствует о готовности рекомендовать свою компанию. Самое главное ожидание от компаний - достойная оплата.

Как отмечают исследователи, сотрудники воспринимают финансовое вознаграждение не только как мотивацию, но и как способ эмоциональной поддержки в сложных условиях.

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