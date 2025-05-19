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Какие профессии выбирают для переквалификации украинцы - в Минэкономики ответили

Киев • УНН

 • 384 просмотра

С начала 2025 года 10 000 украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение. Наиболее популярные профессии: медсестра, повар, социальный работник и водитель.

Какие профессии выбирают для переквалификации украинцы - в Минэкономики ответили

С начала 2025 года 10 000 украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение за государственный счет для получения новой профессии или повышения квалификации. Среди самых популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучеру, - медсестра, повар, социальный работник, водитель, психолог. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"С начала этого года уже 10 000 украинцев взяли ваучер на освоение одной из 155 профессий и специальностей. В целом государство профинансировало обучение по ваучерам на более 100 млн грн", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Какие профессии популярны

Больше всего ваучеров выдано для обучения по профессиям:

  • медицинское дело - 2401;
    • повар - 851;
      • социальный работник - 721;
        • водитель - 681;
          • медицина - 438;
            • психолог - 425.

              Кто среди участников

              Среди участников программы - люди в возрасте 45+ (7601 украинец), ВПЛ (1467), люди с инвалидностью (574), ветераны и участники боевых действий (300).

              Статистика за 2024 год

              В 2024 году программой воспользовались 23 тысячи украинцев, а общий объем финансирования достиг 327 млн грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для освоения профессий повара, водителя, тракториста, кондитера. 

              Кто может получить ваучер

              Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

              • люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;
                • ветераны, участники боевых действий;
                  • внутренне перемещенные лица;
                    • люди с инвалидностью;
                      • люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

                         Как получить услугу

                        • выбрать специальность, профессию и место обучения;
                          • подать заявку онлайн на веб-сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные - паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

                            В течение 90 дней после получения  в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением. 

                            Сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно. 

                            Ваучер можно использовать для обучения в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т.д. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.

                            Юлия Шрамко

                            Юлия Шрамко

                            ЭкономикаОбразование
                            Украина
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