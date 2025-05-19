Какие профессии выбирают для переквалификации украинцы - в Минэкономики ответили

С начала 2025 года 10 000 украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение за государственный счет для получения новой профессии или повышения квалификации. Среди самых популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучеру, - медсестра, повар, социальный работник, водитель, психолог. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"С начала этого года уже 10 000 украинцев взяли ваучер на освоение одной из 155 профессий и специальностей. В целом государство профинансировало обучение по ваучерам на более 100 млн грн", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Какие профессии популярны

Больше всего ваучеров выдано для обучения по профессиям:

медицинское дело - 2401;

повар - 851;

социальный работник - 721;

водитель - 681;

медицина - 438;

психолог - 425.

Кто среди участников

Среди участников программы - люди в возрасте 45+ (7601 украинец), ВПЛ (1467), люди с инвалидностью (574), ветераны и участники боевых действий (300).

Статистика за 2024 год

В 2024 году программой воспользовались 23 тысячи украинцев, а общий объем финансирования достиг 327 млн грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для освоения профессий повара, водителя, тракториста, кондитера.

Кто может получить ваучер

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Как получить услугу

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на веб-сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные - паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.

Сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Ваучер можно использовать для обучения в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т.д. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.