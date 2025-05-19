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Які професії обирають на перекваліфікацію українці - у Мінекономіки відповіли

Київ • УНН

 • 446 перегляди

З початку 2025 року 10 000 українців отримали ваучери на безкоштовне навчання. Найбільш популярні професії: медсестра, кухар, соціальний працівник та водій.

Які професії обирають на перекваліфікацію українці - у Мінекономіки відповіли

З початку 2025 року 10 000 українців отримали ваучери на безплатне навчання за державні кошти для отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучер, - медсестра, кухар, соціальний робітник, водій, психолог. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

"З початку цього року вже 10 000 українців взяли ваучер на опанування однієї зі 155 професій та спеціальностей. Загалом держава профінансувала навчання за ваучерами на понад 100 млн грн", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Які професії популярні

Найбільше ваучерів видано для навчання за професіями:

  • медсестринство - 2401;
    • кухар - 851;
      • соціальний робітник - 721;
        • водій - 681;
          • медицина - 438;
            • психолог - 425.

              Хто серед учасників

              Серед учасників програми - люди віком 45+ (7601 українець), ВПО (1467), люди з інвалідністю (574), ветерани та учасники бойових дій (300).

              Статистика за 2024 рік

              У 2024 році програмою скористалися 23 тисячі українців, а загальний обсяг фінансування сягнув 327 млн грн. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера. 

              Хто може отримати ваучер

              Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

              • люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;
                • ветерани, учасники бойових дій;
                  • внутрішньо переміщені особи;
                    • люди з інвалідністю;
                      • люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

                         Як отримати послугу

                        • обрати спеціальність, професію та місце навчання;
                          • подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

                            Впродовж 90 днів після отримання  в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти. 

                            Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно. 

                            Ваучер можна використати для навчання у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

                            Юлія Шрамко

                            Юлія Шрамко

                            ЕкономікаОсвіта
                            Україна
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