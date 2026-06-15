Метрополитен и КГГА объяснили украинцам, можно ли во время тревог приносить матрасы и палатки в подземку

Во время массированной ракетно-дроновой атаки на Киев ночью 15 июня горожане снова были вынуждены спускаться на ночь в подземку, которая работала как укрытие.

В последнее время, когда налеты противника участились, а воздушные тревоги – стали дольше, люди начали проносить с собой в метрополитен не только складные стульчики и карематы, но и надувные матрасы, раскладушки и палатки. А во время понедельничного обстрела Киева кто-то спустил на платформу метро двуспальную кровать. Правда, надувную.

Громоздкие вещи в метро во время тревоги уже вызвали эмоциональную дискуссию среди украинцев. Присоединились к ней даже представители КП "Киевский метрополитен" и Киевской городской военной администрации. Запретят ли матрасы и раскладушки в метро - узнавал УНН.

Укрытие — не кемпинг: в КГГА объяснили, можно ли приносить палатки и раскладушки в метро во время тревоги

Чтобы разобраться в ситуации, редакция обратилась в Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА). У представителей исполнительного органа спросили, будут ли они официально рассматривать запрет проносить в подземку громоздкие вещи во время ракетно-дроновых атак.

Директор департамента Роман Ткачук в письменном ответе на запрос УНН отметил, что в настоящее время установка кемпингового снаряжения, использование туристической мебели в защитных сооружениях гражданской защиты (а именно в них превращается киевское метро во время воздушной тревоги) нормативно-правовыми актами не регулируются.

В то же время пункт 2 главы 4 раздела VI Требований по содержанию, обустройству и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, утвержденных приказом Министерства внутренних дел Украины от 09.07.2018 No 579, запрещает приносить в укрытия легковоспламеняющиеся вещества или вещества, имеющие сильный запах, а также громоздкие вещи.

В дополнение, как пояснил Ткачук, ссылаясь на действующее законодательство, минимальная площадь на одного человека в укрытии (в нашем случае – основном помещении сооружения двойного назначения КП

"Киевский метрополитен"), составляет 1 м2 .

"То есть размещение громоздких вещей вроде палаток, раскладушек, матрасов занимает площадь больше расчетной для укрытий и уменьшает вместимость сооружения двойного назначения. Поэтому граждане, использующие площадь укрытия больше предусмотренной, нарушают фундаментальные права, гарантированные Конституцией Украины, других лиц, нуждающихся в укрытии", – резюмировал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

В то же время в профильном департаменте заявили, что готовы принять участие в общественных обсуждениях проблемы. Однако только по вопросам, относящимся к его полномочиям.

Не только метро: какие укрытия в Киеве должны защищать людей во время атак

Подземные станции киевского метро — часть фонда защитных сооружений гражданской защиты столицы. Однако они – не единственные укрытия в городе, детализировал в письменном ответе УНН Роман Ткачук.

Он акцентировал, что подземные станции метро на практике – защитные сооружения двойного назначения. Они обладают защитными свойствами убежищ и противорадиационных укрытий. Однако находиться в них люди могут не дольше 48 часов (двое суток).

В то же время, по словам Ткачука, в фонд защитных сооружений столицы входят и другие объекты, обладающие необходимыми свойствами, чтобы защитить людей во время ракетно-дроновых атак россии.

"Все защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения с соответствующими защитными свойствами, включенные в тот же фонд, построены таким образом, чтобы в течение определенного времени создать надлежащие условия для пребывания людей, подлежащих укрытию", — сообщил Ткачук.

Он пояснил, что такие объекты должны обеспечивать защиту людей во время чрезвычайных ситуаций, военных действий, боевых действий или террористических актов. Речь идет об уменьшении или недопущении воздействия опасных факторов, которые могут возникать в таких условиях.

В КГГА назвали количество пригодных укрытий в столице по состоянию на июнь

Отвечая на вопросы журналистов УНН относительно того, сколько укрытий в Киеве сейчас создано и в каком они состоянии, в профильном департаменте отметили следующее:

"Согласно данным Информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты" по состоянию на июнь 2026 года для защиты населения пригодны для использования по назначению 4356 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Ими киевляне и гости столицы могут пользоваться во время воздушных тревог как альтернативой шелтерам метрополитена.

В Киевском метрополитене отреагировали на возможное обсуждение правил пребывания людей во время тревоги

УНН также обратился к представителям КП "Киевский метрополитен", чтобы узнать, готовы ли они разрешить или запретить людям приносить на станции подземки раскладушки, надувные матрасы и палатки.

В ответ заместитель начальника предприятия Дмитрий Пинчук заявил о готовности обсуждать организацию укрытия людей во время воздушной тревоги.

"В случае проведения уполномоченными органами соответствующего обсуждения

относительно организации пребывания населения на станциях метрополитена во время сигнала "Воздушная тревога" КП "Киевский метрополитен", в пределах компетенции и предоставленных полномочий, будет принимать в нем участие", – заверил Пинчук.

В то же время в Департаменте муниципальной безопасности КГГА нашим журналистам подтвердили, что никаких предложений от представителей столичного метрополитена по обсуждению разрешения или запрета проносить на станции метро громоздкие вещи во время воздушной тревоги они не получили.

"По состоянию на дату предоставления ответа, предложений по участию представителей в общественных обсуждениях по вопросам установки кемпингового снаряжения, использования туристической мебели в помещениях подземных станций КП "Киевский метрополитен", включенных в фонд защитных сооружений гражданской защиты города Киева как сооружения двойного назначения, в Департамент не поступало", — отметили в ответе УНН.

Как пользоваться метрополитеном во время воздушной тревоги: людям дали советы

Представители киевского метро дали людям, пользующимся подземкой как убежищем, несколько рекомендаций о том, как себя вести.

Для того чтобы остаться в подземке на ночь, необходимо:

прийти на станцию до ее закрытия на вход (подробный режим работы каждой станции по ссылке в комментариях);

сообщить работникам и полиции о том, что вы планируете остаться на всю ночь;

спуститься на платформу. Где лучше разместиться – подскажут работники станции.

Чтобы пребывание на станциях в ночное время было безопасным и более комфортным, всем горожанам посоветовали иметь с собой:

теплые вещи, одеяла и карематы, так как средняя температура в укрытии составляет 17–18°C, могут быть сквозняки из-за наличия туннелей и других подземных помещений;

персональные лекарства и бутылку воды;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для владельцев домашних животных – пеленки и пакетики.

Людей также попросили по возможности выбирать для укрытия центральные станции метрополитена, на которых во время воздушной тревоги находится меньшее количество людей.

Петиция о запрете палаток в метро: что о ней известно сейчас

2 июня люди зарегистрировали на сайте электронных петиций Киевского городского совета документ с требованием запретить использование туристических палаток, надувных кроватей и крупногабаритных матрасов на станциях метро во время воздушных тревог для обеспечения максимальной вместимости укрытий.

Петицию №14277 создала Наталья Тыц. Женщина требовала от органов городского самоуправления:

ввести официальный запрет на развертывание туристических палаток, надувных кроватей, матрасов и других крупногабаритных средств для сна, ограничивающих полезную площадь платформ и проходов метро во время тревог;

ввести административную ответственность за нарушение этой нормы в виде штрафа в размере 5 000 гривен с конфискацией указанного имущества;

обязать сотрудников полиции и дежурных по станциям осуществлять постоянный контроль, оперативно выявлять нарушителей, требовать сворачивания таких объектов и составлять соответствующие админпротоколы.

"На площади, которую занимает одна такая палатка или матрас (где находится всего 1-2 человека), в сидячем состоянии могли бы безопасно и относительно комфортно разместиться от 4 до 10 человек. Из-за эгоистичного использования пространства другим горожанам, в частности пожилым людям, беременным женщинам и детям, не хватает места", – аргументировала свои требования автор петиции.

По состоянию на 15 июня документ подписали 1140 украинцев. У автора коллективного заявления остается еще 46 дней, чтобы оно набрало необходимые 6 тысяч подписей для рассмотрения киевскими властями.

Палатки и матрасы в киевском метрополитене: с чего все начиналось

4 июня 2026 года пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп заявила о том, что ведомство может запретить людям, спускающимся в подземку во время ракетно-дроновых атак россии по столице, приносить и устанавливать палатки.

По ее словам, во время ночных тревог в подземке возникает проблема нехватки места: часть людей раскладывает палатки, из-за чего другим сложнее найти пространство в укрытии.

Спикер ведомства добавила, что проблема с нехваткой мест в столичной подземке, которая ночью превращается в укрытие, актуальна и ее могут обсудить даже на общественных слушаниях.

Кроме того, Екатерина Поп призвала горожан и гостей столицы во время ночных ракетно-дроновых обстрелов в городе уважать тех людей в убежищах, которые оказались рядом, и заботиться и об их комфорте.

Таким образом чиновница отреагировала на ситуацию, сложившуюся в столичной подземке в ночь на 2 июня. Тогда метрополитен приютил рекордное количество людей – 41 тысячу жителей и гостей столицы.

Людям на платформах станций начало не хватать места, ведь его занимали габаритные палатки, матрасы и даже раскладушки, с которыми люди пришли в убежище, чтобы переждать ночь в безопасности. Между людьми сразу начали возникать споры и ссоры.

Скандал перешел в соцсети, а затем о нем написали ведущие украинские медиа, что заставило власти и представителей КП "Киевский метрополитен" официально отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Позже к дискуссии присоединилась представительница Киевсовета — депутат Ксения Семенова. Она подчеркнула, что в ситуации с палатками в метро виноваты не люди, которые их принесли в убежище, а киевские власти, которые на пятом году полномасштабного вторжения вс рф в Украину не обустроили для горожан и гостей столицы комфортные и безопасные укрытия. Кроме того, Семенова отметила, что ситуацию к лучшему не исправило и руководство метрополитена.

В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревог