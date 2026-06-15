Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого дома

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Президент США Дональд Трамп перенес приезд во французский Эвиан, где должны собраться лидеры G7, чтобы провести в свой 80-й день рождения бои UFC на Южной лужайке Белого дома, что состоялось в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

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"Персонализация политики", "провокация", "проявление мачизма" - так отреагировали критики на решение Дональда Трампа отметить 80-летие, устроив на лужайке перед Белым домом бои по миксфайту (ММА).

В сердце американской демократии 47-й президент США наблюдал с тысячами ликующих болельщиков, как бойцы Ultimate Fighting Championship бьют друг друга. До начала боев Трамп подписал рамочное соглашение по урегулированию с Ираном.

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В начале вечера Трамп, давний поклонник смешанных единоборств, вышел из Овального кабинета и прошел вдоль колоннады Западного крыла с главой UFC Дейной Уайтом. Пара стояла на балконе Трумэна во время исполнения национального гимна и пролета 12 военных самолетов. После боев на гигантской арене состоялся фейерверк.

Официально мероприятие должно стать началом празднования 250-й годовщины Декларации независимости США.

На временную арену под The Claw ("Коготь"), металлической аркой, напоминающей космический корабль, пригласили более 4 000 зрителей. Еще тысячи наблюдали за большими экранами на соседнем "Эллипсе".

При этом ряд приглашенных "звезд", в том числе Дуэйн Джонсон, Джаред Лето, Адам Сэндлер и Гай Ричи, предпочли отказаться.

Белый дом утверждает, что UFC полностью оплатил расходы на проведение мероприятия в размере 60 миллионов долларов.

Также прозвучала критика в адрес коммерциализации мероприятия, на котором были размещены логотипы пива Bud Light и букмекерской конторы Polymarket, где старший сын Трампа имеет долю. Показная роскошь мероприятия вызвала вопросы в условиях роста инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Двое американцев подали иск о коррупции, считая, что Дональд Трамп обогатился в результате боев, купив акции материнской компании UFC за 50 000 долларов. Конфликт интересов в их глазах представляет и то, что глава UFC – один из близких друзей и союзников президента США. Эти, а также обвинения в незаконном использовании общественного пространства, в Белом доме отклонили.

До начала боев чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, известного резкой критикой Израиля, вывело плотное кольцо правоохранителей. А триумф на турнире, по данным ESPN, одержал Джастин Гейджи, победив Илию Топурию техническим нокаутом в четвертом раунде и став чемпионом в легком весе.

Несмотря на жару и духоту, Трамп был в костюме с галстуком и большую часть времени сидел с каменным лицом, наблюдая за поединками сквозь металлическую сетку клетки. Во время еще одной паузы в воскресных боях к Трампу подошел гендиректор Meta Марк Цукерберг, и они несколько минут разговаривали.

Обозреватели отмечают, что ради дня рождения Дональда Трампа перенесли встречу лидеров "Группы семи" промышленно развитых стран.

Глава Белого дома настоял на том, что сначала насладится вечеринкой с боями в клетке, а уже потом вылетит в Европу на саммит.

Однако выходные для Трампа прошли не только в праздничном настроении. Рабочие сняли имя Трампа с фасада Центра Кеннеди примерно в полутора километрах от места проведения его дня рождения после того, как судья постановил, что переименование учреждения в честь президента зашло слишком далеко.

Все это разительно отличалось от того, как в ноябре 2022 года отмечал 80-летие предшественник Трампа, президент США Джо Байден, подчеркивают политологи. Тот ограничился семейным бранчем в узком кругу Белого дома.

Отвечая на вопрос о таком контрасте, представитель Белого дома Эллисон Шустер назвала турнир UFC "одной из самых зрелищных ночей в истории Америки". "То, что шоу прошло в "народном доме" в День флага, да еще и в год 250-летия нашей страны, достойная дань празднику", - говорится в заявлении.

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