Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого дома

$44.810.1151.860.02
ukenru
Эксклюзив
12:14 • 288 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 19797 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 47734 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 56258 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 51836 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 74915 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 60379 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 61206 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 50730 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 37716 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.4м/с
48%
744мм
Популярные новости
По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага15 июня, 02:47 • 41615 просмотра
Российские дроны атаковали многоэтажку и центр Сум — есть пострадавшие15 июня, 03:43 • 11478 просмотра
Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita15 июня, 04:15 • 7556 просмотра
В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления07:57 • 37139 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 14045 просмотра
публикации
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 2320 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 14211 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 99416 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 123376 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 92211 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр (город)
Франция
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 2194 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 70636 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 70290 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 74859 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 127809 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Техника
Фильм

Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого дома

Киев • УНН

 • 2200 просмотра

Дональд Трамп отпраздновал 80-летие турниром UFC на лужайке Белого дома, отложив визит на саммит G7. Организация боев обошлась в 60 миллионов долларов.

Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого дома
x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп перенес приезд во французский Эвиан, где должны собраться лидеры G7, чтобы провести в свой 80-й день рождения бои UFC на Южной лужайке Белого дома, что состоялось в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

"Персонализация политики", "провокация", "проявление мачизма" - так отреагировали критики на решение Дональда Трампа отметить 80-летие, устроив на лужайке перед Белым домом бои по миксфайту (ММА).

В сердце американской демократии 47-й президент США наблюдал с тысячами ликующих болельщиков, как бойцы Ultimate Fighting Championship бьют друг друга. До начала боев Трамп подписал рамочное соглашение по урегулированию с Ираном.

Трамп объявил о соглашении с Ираном и открытии Ормузского пролива14.06.26, 23:53 • 6928 просмотров

В начале вечера Трамп, давний поклонник смешанных единоборств, вышел из Овального кабинета и прошел вдоль колоннады Западного крыла с главой UFC Дейной Уайтом. Пара стояла на балконе Трумэна во время исполнения национального гимна и пролета 12 военных самолетов. После боев на гигантской арене состоялся фейерверк.

Официально мероприятие должно стать началом празднования 250-й годовщины Декларации независимости США.

На временную арену под The Claw ("Коготь"), металлической аркой, напоминающей космический корабль, пригласили более 4 000 зрителей. Еще тысячи наблюдали за большими экранами на соседнем "Эллипсе".

При этом ряд приглашенных "звезд", в том числе Дуэйн Джонсон, Джаред Лето, Адам Сэндлер и Гай Ричи, предпочли отказаться.

Белый дом утверждает, что UFC полностью оплатил расходы на проведение мероприятия в размере 60 миллионов долларов.

Также прозвучала критика в адрес коммерциализации мероприятия, на котором были размещены логотипы пива Bud Light и букмекерской конторы Polymarket, где старший сын Трампа имеет долю. Показная роскошь мероприятия вызвала вопросы в условиях роста инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Двое американцев подали иск о коррупции, считая, что Дональд Трамп обогатился в результате боев, купив акции материнской компании UFC за 50 000 долларов. Конфликт интересов в их глазах представляет и то, что глава UFC – один из близких друзей и союзников президента США. Эти, а также обвинения в незаконном использовании общественного пространства, в Белом доме отклонили.

До начала боев чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, известного резкой критикой Израиля, вывело плотное кольцо правоохранителей. А триумф на турнире, по данным ESPN, одержал Джастин Гейджи, победив Илию Топурию техническим нокаутом в четвертом раунде и став чемпионом в легком весе.

Несмотря на жару и духоту, Трамп был в костюме с галстуком и большую часть времени сидел с каменным лицом, наблюдая за поединками сквозь металлическую сетку клетки. Во время еще одной паузы в воскресных боях к Трампу подошел гендиректор Meta Марк Цукерберг, и они несколько минут разговаривали.

Обозреватели отмечают, что ради дня рождения Дональда Трампа перенесли встречу лидеров "Группы семи" промышленно развитых стран.

Глава Белого дома настоял на том, что сначала насладится вечеринкой с боями в клетке, а уже потом вылетит в Европу на саммит.

Однако выходные для Трампа прошли не только в праздничном настроении. Рабочие сняли имя Трампа с фасада Центра Кеннеди примерно в полутора километрах от места проведения его дня рождения после того, как судья постановил, что переименование учреждения в честь президента зашло слишком далеко.

Все это разительно отличалось от того, как в ноябре 2022 года отмечал 80-летие предшественник Трампа, президент США Джо Байден, подчеркивают политологи. Тот ограничился семейным бранчем в узком кругу Белого дома.

Отвечая на вопрос о таком контрасте, представитель Белого дома Эллисон Шустер назвала турнир UFC "одной из самых зрелищных ночей в истории Америки". "То, что шоу прошло в "народном доме" в День флага, да еще и в год 250-летия нашей страны, достойная дань празднику", - говорится в заявлении.

Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения Трампа12.06.26, 17:17 • 70640 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости МираУНН Lite
Выборы в США
Социальная сеть
Марк Цукерберг
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Иран