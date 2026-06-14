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Трамп объявил о соглашении с Ираном и открытии Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

Дональд Трамп заявил о соглашении с Ираном. Документ запрещает ядерное оружие и откроет Ормузский пролив для судоходства.

Трамп объявил о соглашении с Ираном и открытии Ормузского пролива

Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Ираном. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, новая договоренность между Вашингтоном и Тегераном является «полной противоположностью» ядерной сделке времен администрации Обамы и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Сенатор Джек Рид, демократ из Род-Айленда, солгал, заявив, что соглашение, которое мы только что заключили, хуже той катастрофы Обамы, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Рид — либо откровенный мошенник, либо некомпетентен

— написал глава Белого дома.

Он добавил, что Иран никогда не получит ядерного оружия, а Ормузский пролив вскоре откроется.

Напомним

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет подписано электронным способом в течение следующих 2-3 часов.

Иран опроверг заявление Трампа о подписании мирного соглашения с США в воскресенье14.06.26, 02:44 • 12147 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Социальная сеть
Белый дом
Барак Обама
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран