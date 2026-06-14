Трамп объявил о соглашении с Ираном и открытии Ормузского пролива
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о соглашении с Ираном. Документ запрещает ядерное оружие и откроет Ормузский пролив для судоходства.
Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Ираном. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, новая договоренность между Вашингтоном и Тегераном является «полной противоположностью» ядерной сделке времен администрации Обамы и не позволит Ирану получить ядерное оружие.
Сенатор Джек Рид, демократ из Род-Айленда, солгал, заявив, что соглашение, которое мы только что заключили, хуже той катастрофы Обамы, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Рид — либо откровенный мошенник, либо некомпетентен
Он добавил, что Иран никогда не получит ядерного оружия, а Ормузский пролив вскоре откроется.
Напомним
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет подписано электронным способом в течение следующих 2-3 часов.
Иран опроверг заявление Трампа о подписании мирного соглашения с США в воскресенье14.06.26, 02:44 • 12147 просмотров