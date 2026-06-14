Иран опроверг заявление Трампа о подписании мирного соглашения с США в воскресенье

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг анонсированное американским лидером Дональдом Трампом и пакистанским премьером Шехбазом Шарифом подписание первоначального соглашения о прекращении огня с США в воскресенье. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По его словам, "нам придется подождать и посмотреть на точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра" (14 июня - ред.).

Нельзя исключать возможности того, что это произойдет в ближайшие дни. Однако, из-за колебаний другой стороны, мы должны быть осторожны, делая любые комментарии относительно этого процесса — сказал спикер.

В то же время неназванный американский чиновник, который позже общался с журналистами, отказался разглашать сроки подписания, но отметил, что "это отличное и очень мощное соглашение".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива в воскресенье.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также заявил, что подписание соглашения между США и Ираном ожидается в течение следующих 24 часов.

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