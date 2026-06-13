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Сделка Трампа с Ираном может стать "горькой пилюлей" для Нетаньяху — Axios

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Трамп готовит сделку с Ираном и призвал Нетаньяху прекратить войну. Израиль скептически относится к миру, но не может помешать решению США.

Сделка Трампа с Ираном может стать "горькой пилюлей" для Нетаньяху — Axios

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с новостью, которую тот не хотел слышать: он ожидал подписать соглашение с Ираном в течение нескольких дней, сообщает Axios, пишет УНН

Детали

"Это сделка. Это отличная сделка, и пришло время положить конец этой войне", – сказал Трамп Нетаньяху, по словам высокопоставленного чиновника США.

Когда Нетаньяху "пошел на войну" вместе с Трампом, он не представлял себе ее окончания таким образом, отмечает издание.

Нетаньяху с самого начала четко дал понять, что считает, что война может стимулировать смену режима в Тегеране.

Сейчас, за четыре месяца до выборов, соперники Нетаньяху обвиняют его в том, что он сделал Израиль "вассальным государством", просто приняв условия мира Трампа.

Кое-кто в Вашингтоне считает, что Нетаньяху может сыграть роль деструктивного фактора, даже если сделка будет заключена, отмечает издание.

Но во время разговора с Трампом Нетаньяху, кажется, осознал, что не может помешать Трампу подписать ее, сообщил Axios чиновник США.

На данный момент чиновники как в Тегеране, так и в Вашингтоне говорят, что соглашение близко к заключению, но еще не окончательно оформлено.

"На фоне того, как обмен с Ираном активизировался в начале этой недели, Нетаньяху планировал нанести массированные удары по энергетическим и инфраструктурным объектам, прежде чем Трамп остановил его в последний момент. С тех пор Нетаньяху оказался практически не у дел, обзванивая союзников в Вашингтоне, чтобы получить информацию о переговорах Трампа", — сообщил источник в США, обладающий непосредственной информацией.

По словам осведомленного источника, пост Трампа в четверг, в котором он утверждал о достижении соглашения, застал Нетаньяху врасплох.

Когда Трамп позвонил через час, Нетаньяху не оказывал сильного сопротивления и не спорил, по словам американского чиновника.

Израильский лидер сказал Трампу, что доверяет ему обеспечить, чтобы окончательное соглашение учло их общие опасения относительно ядерной программы Ирана.

"Биби, вероятно, понимал, что сделка вот-вот состоится, и что он не может ее остановить", – сказал американский чиновник.

Нетаньяху и другие израильские чиновники осторожны и не критикуют Трампа публично, но в частном порядке они очень скептически относятся к будущему соглашению, пишет издание.

Одно из опасений заключается в том, что после подписания соглашения и окончания войны Иран может просто затягивать переговоры, не идя на реальные ядерные уступки. Тем временем, по теории, иранское правительство сможет стабилизироваться, продавая нефть, без риска войны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в пятницу, что Трамп стремится заключить сделку, "основываясь на своей оценке американских интересов", но Израиль ожидает, что он будет придерживаться общих "принципов" в отношении ядерной программы Ирана, ракет и "террористических марионеток". Кац также утверждал, что Израиль сохраняет "способность действовать самостоятельно, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", и подготовится соответствующим образом.

Израильские чиновники также обеспокоены тем, что поскольку прекращение огня в соглашении распространяется на Ливан, администрация Трампа ограничит их свободу действий против "Хезболлы" и потребует консультаций по каждому удару.

"Я понимаю израильский скептицизм. "Хезболла" убила много невинных израильтян, особенно израильских гражданских лиц. Поэтому мы не ожидаем, что какая-либо страна откажется от своего права на самооборону. Мы ожидаем, что если мы сможем вовлечь всех в мирный процесс, то все остальные сделают то же самое", – заявил в пятницу высокопоставленный чиновник США на брифинге с журналистами.

Чиновник сказал, что Белый дом "уверен", что в конечном итоге израильтяне "примут сделку".

В пятницу утром, когда иранские государственные СМИ заявили, что сделка немедленно даст Ирану миллиарды долларов, обеспокоенные израильские чиновники обратились в Белый дом за разъяснениями, сказал американский чиновник. Американские чиновники заверили израильтян, что иранские отчеты неверно характеризуют сделку. "Мы чувствуем, что когда они увидят полные условия соглашения, и когда они поймут, что иранцы должны выполнить свою часть работы, прежде чем мы предоставим какие-либо преимущества, тогда они будут с этим согласны", – сказал высокопоставленный чиновник США.

События в Ливане, пишет издание, являются одним из факторов, которые могут дестабилизировать соглашение. Израильские войска все еще оккупируют значительную часть южного Ливана и продолжают обмениваться трансграничными ударами с "Хезболлой".

Высокопоставленный чиновник США заявил, что если "Хезболла" будет обстреливать Израиль ракетами, а Иран продолжит вооружать эту боевую группировку, это будет противоречить соглашению.

"Для Нетаньяху совместное подписание соглашения о прекращении войны без достижения заявленных целей станет серьезным стратегическим и политическим ударом", — резюмирует издание.

Пакистан ожидает завершения сделки между США и Ираном в течение 24 часов13.06.26, 19:21 • 1924 просмотра

Юлия Шрамко

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