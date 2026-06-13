Пакистан ожидает завершения сделки между США и Ираном в течение 24 часов

Завершение сделки между США и Ираном ожидается в течение следующих 24 часов, заявил в субботу премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в сообщении в X, пишет УНН.

Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Завершение, вероятно, ожидается в течение следующих 24 часов, и Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а на следующей неделе состоятся переговоры на техническом уровне - написал Шариф.

Президент США Дональд Трамп, как отмечает Bloomberg, неоднократно обещал, что соглашение о прекращении войны, начавшейся в феврале, близко, но прогресс оставался недостижимым. Основные цели США – снова открыть Ормузский пролив для морского судоходства и сдерживать ядерную программу Ирана.

Тем временем Иран настаивает на сохранении определенного контроля над водным путем и получении немедленного доступа к своим замороженным средствам, в то время как переговоры по обогащению урана Исламской Республикой состоятся после подписания временного соглашения.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил в пятницу, что существует 80% или 85% вероятность того, что Вашингтон и Тегеран скоро подпишут соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи повторил эти ожидания в своей речи, которую транслировало государственное телевидение в пятницу, добавив, что подписание может состояться в ближайшие дни.

США ожидают, что соглашение гарантирует, что у Ирана не будет программы ядерного оружия, но позволит ему поддерживать гражданскую программу ядерной энергетики, сказал высокопоставленный американский чиновник. Оно также обеспечит вывоз обогащенного ядерного материала из страны и прекратит блокаду Ормузского пролива обеими сторонами. Если все условия будут выполнены, США ослабят санкции против Ирана и позволят ему реинтегрироваться в мировую экономику, по словам чиновника.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран все еще рассматривает проект. Условия сделки все еще должны быть одобрены Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, по словам европейского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Иран заявляет, что соглашение с США еще не подписано, возможны изменения