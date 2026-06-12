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Иран заявляет, что соглашение с США еще не подписано, возможны изменения

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Глава МИД Ирана заявил, что меморандум с США еще не подписан и изменения возможны. Арагчи назвал Иран победителем войны и отложил ядерные вопросы.

Иран заявляет, что соглашение с США еще не подписано, возможны изменения

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что меморандум о взаимопонимании с США еще не подписан, и изменения еще возможны, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Арагчи в интервью государственному телевидению объявил Иран победителем войны.

Axios узнало содержание соглашения с Ираном, которое Трамп готов подписать12.06.26, 12:05 • 3736 просмотров

Ядерные вопросы будут обсуждаться на более позднем этапе, сказал он.

В Пакистане заявили, что США и Иран пришли к соглашению по "окончательному" тексту мирного договора12.06.26, 21:55 • 1564 просмотра

Антонина Туманова

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