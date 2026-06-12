Иран заявляет, что соглашение с США еще не подписано, возможны изменения

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что меморандум о взаимопонимании с США еще не подписан, и изменения еще возможны, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Арагчи в интервью государственному телевидению объявил Иран победителем войны.

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Ядерные вопросы будут обсуждаться на более позднем этапе, сказал он.

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