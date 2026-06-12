Axios узнало содержание соглашения с Ираном, которое Трамп готов подписать

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который, по словам президента США Дональда Трампа, будет скоро подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и ослабление санкций против Ирана при условии соблюдения условий, со ссылкой на дипломата одной из стран-посредников и чиновника США сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Меморандум о взаимопонимании продлит прекращение огня на 60 дней, в частности в Ливане, в течение которых будут проводиться переговоры по ядерной программе. Текст содержит рамки для решения проблемы обогащенного урана Ирана, хотя любые действия по ядерной программе Ирана будут зависеть от второго, более детального соглашения.

Дипломат одной из стран-посредников сказал, что "США и Иран согласовали текст соглашения", но признал, что соглашение все еще нуждается в окончательном утверждении.

По состоянию на вечер четверга соглашение было одобрено с иранской стороны на высоком уровне, но, вероятно, не Верховным лидером Моджтабой Хаменеи, сообщили два осведомленных источника.

Трамп заявил, что ожидает церемонии подписания на выходных. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран "еще не пришел к окончательному решению".

Иран утверждает, что окончательное решение по поводу возможной сделки с США не принято

Белый дом в течение последних двух месяцев несколько раз считал соглашение близким к заключению, но переговоры срывались. Дипломат выразил оптимизм, что на этот раз текст будет принят.

Четыре самолета C-17 ВВС США, как сообщается, вылетели в Европу в четверг, перевозя оборудование для возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонию подписания в Женеве в ближайшие дни.

По словам двух дипломатов из двух стран-посредников и двух американских чиновников, предварительная договоренность была достигнута в среду вечером после нескольких часов переговоров между катарским посредником Али аль-Тавади и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Во время переговоров в Тегеране Аль-Тавади несколько раз разговаривал по телефону с посланниками Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили два источника.

Заявление Трампа о заключении сделки стало неожиданностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет издание. По данным источника в США, непосредственно знакомого с ситуацией, в последние дни Нетаньяху оказался в неведении, обзванивая союзников, близких к администрации Трампа, чтобы попытаться собрать информацию.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства по своей ядерной программе — прежде всего, никогда не иметь ядерного оружия и разрешить противостояние вокруг своего обогащенного урана.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что Трамп согласился, что одним из вариантов решения вопроса может быть снижение концентрации высокообогащенного урана Ирана внутри страны под надзором инспекторов ООН.

Любые шаги по ядерной программе Ирана будут предприняты только при условии достижения второго соглашения — как отмечает издание, это неопределенная перспектива, учитывая то, насколько сложными были гораздо менее технические переговоры по меморандуму о взаимопонимании.

Дипломат утверждал, что меморандум о взаимопонимании "детально рассматривает все ядерные вопросы" и "удовлетворяет всем требованиям США".

Меморандум о взаимопонимании предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проезд, с возвращением к довоенным объемам перевозок в течение 30 дней. Взамен блокада США также будет снята.

Ранее официальные лица США сообщили Axios, что после повторного открытия пролива Ирану будет предоставлено временное освобождение от санкций, что позволит ему продавать нефть в течение 60 дней. Это принесет Тегерану "ценный доход".

Ослабление санкций увеличится, если Иран выполнит первоначальное соглашение и продемонстрирует "добрую волю" в дальнейших переговорах.

"Установленной даты для ослабления санкций нет, и это будет связано с выполнением соглашения", – сказал дипломат.

Но, пишет издание, неясно, содержит ли текст какое-то детальное объяснение того, что произойдет с миллиардами иранских долларов, замороженных за рубежом.

Иран настаивал на том, что он должен получить определенную сумму денег немедленно после подписания любого первоначального соглашения, тогда как США заявили, что она будет выплачиваться траншами на основе соблюдения условий.

Источник в США вне администрации выразил обеспокоенность тем, что вопрос замороженных средств может быть решен в секретном дополнительном соглашении. Недавно американский чиновник опроверг эту возможность Axios.

По словам американского чиновника и источника из одной из стран-посредников, США, Иран и Катар в последние дни обсуждали механизм, с помощью которого Иран получит доступ к некоторым своим замороженным средствам в Катаре для закупки гуманитарных товаров.

Соглашение, которое было заключено совместно при посредничестве Катара и Пакистана, будет называться Исламабадским соглашением (Islamabad agreement) — если обе стороны в конечном итоге согласятся его подписать.

"Мы работаем со сторонами, чтобы внести последние штрихи в соглашение и установить дату церемонии подписания", — сказал дипломат из одной из стран-посредников.

Финализация соглашения с Ираном должна состояться в течение нескольких дней, документ могут подписать в Европе — Трамп