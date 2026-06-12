Иран утверждает, что окончательное решение по поводу возможной сделки с США не принято

Иран еще не принял окончательного решения по возможному соглашению с США и не пойдет на компромисс по своим "красным линиям" на переговорах, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Багаи, которого цитирует иранское IRNA, сказал, что сообщения относительно времени и места подписания соглашения остаются спекулятивными и что ничего не было окончательно согласовано.

Он добавил, что большая часть текста соглашения уже согласована, но США неоднократно меняли свою позицию в ходе переговоров.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в эти выходные, даже несмотря на то, что Тегеран заявил, что еще не принял окончательного решения по пакту.

"Мы только что достигли отличного урегулирования войны с Ираном", – сказал Трамп журналистам в Белом доме в четверг.

"Пролив официально откроется, как только мы подпишем, что может произойти скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе", – сказал он, добавив, что вице-президент США Джей Ди Вэнс будет присутствовать на подписании соглашения.

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На вопрос, одобрил ли сделку Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, Трамп ответил: "Я понимаю, что ответ – да".

С середины марта Трамп неоднократно утверждал, что соглашение с Ираном о прекращении войны близко. На этой неделе стороны обменялись ударами, что осложнило перемирие, объявленное в апреле.