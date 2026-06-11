В Иране заявили, что еще не согласовали ни одного меморандума о взаимопонимании с США — СМИ
Киев • УНН
Иран не подписывал никаких документов или меморандумов с США. Это прямо противоречит заявлениям Дональда Трампа об одобрении плана всеми сторонами.
Иран еще не согласовал ни одного документа или меморандума о взаимопонимании со Соединенными Штатами. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на информированный источник, близкий к иранской переговорной команде, передает УНН.
Как отмечает The Guardian, сообщение Ирана противоречит заявлению президента США Дональда Трампа о том, что "заключительные пункты одобрили все заинтересованные стороны как в концептуальном, так и в детальном плане".
Трамп заявил об одобрении "последних пунктов" соглашения с Ираном и отменил удары США11.06.26, 20:45 • 2486 просмотров
Напомним
Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "отменил запланированные удары и бомбардировки против Ирана на сегодняшний вечер".