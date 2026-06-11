Трамп заявил об одобрении "последних пунктов" соглашения с Ираном и отменил удары США

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене ударов по Ирану в четверг вечером, о которых он говорил несколькими часами ранее, поскольку были одобрены "заключительные пункты" соглашения со страной, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Основываясь на том факте, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану", - написал Трамп в Truth Social.

Он заявил, что "обсуждение и заключительные пункты были одобрены всеми сторонами, участвующими как в концептуальном, так и в детальном плане".

Он перечислил Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Египет как страны, которые участвовали в одобрении.

"Морская блокада останется в силе до завершения этого соглашения", - сказал он.

"Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", - добавил он.

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Напомним

Ранее Трамп заявил, что американская армия "очень жестко" нанесет удар по Ирану сегодня вечером. Он пригрозил взять под "полный контроль" его нефтяную отрасль и остров Харк в Персидском заливе.