Трамп заявил об одобрении "последних пунктов" соглашения с Ираном и отменил удары США
Киев • УНН
Трамп отменил удары по Ирану после согласования пунктов нового соглашения всеми сторонами. По словам американского лидера, морская блокада будет действовать до завершения процесса подписания.
Президент США Дональд Трамп заявил об отмене ударов по Ирану в четверг вечером, о которых он говорил несколькими часами ранее, поскольку были одобрены "заключительные пункты" соглашения со страной, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Основываясь на том факте, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану", - написал Трамп в Truth Social.
Он заявил, что "обсуждение и заключительные пункты были одобрены всеми сторонами, участвующими как в концептуальном, так и в детальном плане".
Он перечислил Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Египет как страны, которые участвовали в одобрении.
"Морская блокада останется в силе до завершения этого соглашения", - сказал он.
"Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", - добавил он.
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Напомним
Ранее Трамп заявил, что американская армия "очень жестко" нанесет удар по Ирану сегодня вечером. Он пригрозил взять под "полный контроль" его нефтяную отрасль и остров Харк в Персидском заливе.