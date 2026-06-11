Иран рассматривает возможность атаки на активы Илона Маска на Ближнем Востоке - СМИ

Иран рассматривает возможность включения активов Илона Маска в регионе в число законных целей, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Как сообщает информационное агентство Fars News Agency, Иран обвинил вооруженные силы США и Израиля в использовании интернет-сервисов Starlink, принадлежащих Маску.

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Среди целей — наземные станции Starlink, расположенные в Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане, а также объекты акционеров SpaceX.

"Исламская Республика Иран оставляет за собой право атаковать все объекты, связанные с активами, управляемыми Маском в регионе и на оккупированных территориях", – сообщил Fars военный источник.

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