Иран рассматривает возможность атаки на активы Илона Маска на Ближнем Востоке - СМИ
Киев • УНН
Иран обвинил США и Израиль в использовании Starlink и угрожает атаками на активы Маска. Под угрозой наземные станции в Катаре, Иордании и ОАЭ.
Иран рассматривает возможность включения активов Илона Маска в регионе в число законных целей, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Как сообщает информационное агентство Fars News Agency, Иран обвинил вооруженные силы США и Израиля в использовании интернет-сервисов Starlink, принадлежащих Маску.
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Среди целей — наземные станции Starlink, расположенные в Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане, а также объекты акционеров SpaceX.
"Исламская Республика Иран оставляет за собой право атаковать все объекты, связанные с активами, управляемыми Маском в регионе и на оккупированных территориях", – сообщил Fars военный источник.
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