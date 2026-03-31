Иран угрожает ударами по офисам Microsoft, Google и Nvidia на Ближнем Востоке - СМИ

Киев • УНН

 • 2504 просмотра

Иранское агентство Tasnim назвало 30 объектов мировых IT-гигантов, которые могут стать целями для атак. Офисы и дата-центры в ОАЭ и Израиле считаются враждебной инфраструктурой.

Иранское агентство заявило, что объекты крупных международных IT-компаний могут стать целями для ударов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Tasnim, передает УНН.

По данным агентства, речь идет о около 30 объектов, связанных с такими компаниями, как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Nvidia, IBM и другими. Их называют "враждебной технологической инфраструктурой".

Отмечается, что часть этих объектов расположена в Объединенных Арабских Эмиратах и Израиле, в частности в Дубае и Тель-Авиве. В перечень входят офисы компаний, инженерные центры и дата-центры.

В публикации утверждается, что эти объекты связаны с разработкой технологий искусственного интеллекта или обеспечивают работу облачных сервисов в регионе.

В то же время иранская сторона намекает, что такие цели могут рассматриваться как часть инфраструктуры, которая якобы связана с военной или разведывательной деятельностью.

Ранее сообщалось об ударах по отдельным объектам, в частности дата-центрам в регионе, ответственность за которые брали на себя силы, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

На фоне обострения ситуации в регионе такие заявления свидетельствуют о возможном расширении перечня потенциальных целей в случае дальнейшей эскалации.

Андрей Тимощенков

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Недвижимость
Техника
Столкновения
Amazon
Израиль
Дубай
Объединенные Арабские Эмираты
Майкрософт
Google
Тель-Авив