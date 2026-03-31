Іран погрожує ударами по офісах Microsoft Google та Nvidia на Близькому Сході - ЗМІ

Іранське агентство заявило, що об’єкти великих міжнародних IT-компаній можуть стати цілями для ударів на Близькому Сході. Про це повідомляє Tasnim, передає УНН.

За даними агентства, йдеться про близько 30 об’єктів, пов’язаних із такими компаніями, як Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Nvidia, IBM та іншими. Їх називають "ворожою технологічною інфраструктурою".

Зазначається, що частина цих об’єктів розташована в Об’єднаних Арабських Еміратах та Ізраїлі, зокрема в Дубаї та Тель-Авіві. До переліку входять офіси компаній, інженерні центри та дата-центри.

У публікації стверджується, що ці об’єкти пов’язані з розробкою технологій штучного інтелекту або забезпечують роботу хмарних сервісів у регіоні.

Водночас іранська сторона натякає, що такі цілі можуть розглядатися як частина інфраструктури, яка нібито пов’язана з військовою або розвідувальною діяльністю.

Раніше повідомлялося про удари по окремих об’єктах, зокрема дата-центрах у регіоні, відповідальність за які брали на себе сили, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції.

На тлі загострення ситуації в регіоні такі заяви свідчать про можливе розширення переліку потенційних цілей у разі подальшої ескалації.

США атакували ядерний об’єкт в Ірані та знищили склад боєприпасів