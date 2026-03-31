США атакували ядерний об’єкт в Ірані та знищили склад боєприпасів

ЄС готує нові правила для українців після 2027 року – захист можуть обмежити
В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільшеPhoto
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 53545 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський31 березня, 08:25 • 30133 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік31 березня, 09:10 • 29573 перегляди
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 25124 перегляди
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 13134 перегляди
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 25365 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 53746 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 123361 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 64810 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 77003 перегляди
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 13246 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 12645 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 48256 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 36894 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 33117 перегляди
США атакували ядерний об’єкт в Ірані та знищили склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 1664 перегляди

Військові США завдали удару по ядерному об’єкту та складу зброї в Ісфахані. З початку війни в Ірані загинуло понад 1500 цивільних та уражено 11000 цілей.

США атакували ядерний об’єкт в Ірані та знищили склад боєприпасів

У вівторок, 31 березня, військові США завдали удару по іранському місту Ісфахан, де розташований один із головних ядерних об’єктів країни. Цей об’єкт був одним із трьох об'єктів, які в червні минулого року атакували американські бомбардувальники B-2 та підводний човен. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill і CNN.

За даними американських аналітиків, значна частина високозбагаченого урану Ірану, ймовірно, зберігається саме на об'єкті в Ісфахані.

Також голова Пентагону Піт Гегсет повідомив, що американські війська бомбили склад боєприпасів в Ісфахані.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн повідомив журналістам, що з моменту початку конфлікту наприкінці минулого місяця американські військові завдали ударів по понад 11 000 цілей на території Ірану

За даними ЗМІ США, станом на вівторок в Ірані з початку війни 28 лютого загинуло 1 574 цивільних особи, серед яких щонайменше 236 дітей.

Президент США Дональд Трамп також опублікував на своїй платформі Truth Social відео з наслідками удару, на якому видно, як полум'я здіймається в небо, а до місця атаки наближаються нові ракети.

У вівторок, 31 березня, іранський БПЛА завдав удару по повністю завантаженому кувейтському нафтовому танкеру "Аль-Салмі" в порту Дубая (ОАЕ).

Євген Устименко

Світ