США атакували ядерний об’єкт в Ірані та знищили склад боєприпасів

У вівторок, 31 березня, військові США завдали удару по іранському місту Ісфахан, де розташований один із головних ядерних об’єктів країни. Цей об’єкт був одним із трьох об'єктів, які в червні минулого року атакували американські бомбардувальники B-2 та підводний човен. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill і CNN.

За даними американських аналітиків, значна частина високозбагаченого урану Ірану, ймовірно, зберігається саме на об'єкті в Ісфахані.

Також голова Пентагону Піт Гегсет повідомив, що американські війська бомбили склад боєприпасів в Ісфахані.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн повідомив журналістам, що з моменту початку конфлікту наприкінці минулого місяця американські військові завдали ударів по понад 11 000 цілей на території Ірану

За даними ЗМІ США, станом на вівторок в Ірані з початку війни 28 лютого загинуло 1 574 цивільних особи, серед яких щонайменше 236 дітей.

Президент США Дональд Трамп також опублікував на своїй платформі Truth Social відео з наслідками удару, на якому видно, як полум'я здіймається в небо, а до місця атаки наближаються нові ракети.

У вівторок, 31 березня, іранський БПЛА завдав удару по повністю завантаженому кувейтському нафтовому танкеру "Аль-Салмі" в порту Дубая (ОАЕ).