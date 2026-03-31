США атаковали ядерный объект в Иране и уничтожили склад боеприпасов
Киев • УНН
Военные США нанесли удар по ядерному объекту и складу оружия в Исфахане. С начала войны в Иране погибло более 1500 мирных жителей и поражено 11000 целей.
Во вторник, 31 марта, американские военные нанесли удар по иранскому городу Исфахан, где расположен один из главных ядерных объектов страны. Этот объект был одним из трех объектов, которые в июне прошлого года атаковали американские бомбардировщики B-2 и подводная лодка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill и CNN.
По данным американских аналитиков, значительная часть высокообогащенного урана Ирана, вероятно, хранится именно на объекте в Исфахане.
Также глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что американские войска бомбили склад боеприпасов в Исфахане.
В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил журналистам, что с момента начала конфликта в конце прошлого месяца американские военные нанесли удары по более чем 11 000 целей на территории Ирана
По данным СМИ США, по состоянию на вторник в Иране с начала войны 28 февраля погибло 1 574 гражданских лица, среди которых по меньшей мере 236 детей.
Президент США Дональд Трамп также опубликовал на своей платформе Truth Social видео с последствиями удара, на котором видно, как пламя вздымается в небо, а к месту атаки приближаются новые ракеты.
Во вторник, 31 марта, иранский БПЛА нанес удар по полностью загруженному кувейтскому нефтяному танкеру "Аль-Салми" в порту Дубая (ОАЭ).