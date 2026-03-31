Іранський БПЛА атакував нафтовий танкер у порту Дубая

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Іранський дрон пошкодив кувейтське судно Аль-Салмі, спричинивши пожежу без витоку нафти. Атака призвела до стрибка цін на нафту марки WTI до 107 доларів.

Іранський БПЛА атакував нафтовий танкер у порту Дубая

У вівторок, 31 березня, іранський БПЛА завдав удару по повністю завантаженому кувейтському нафтовому танкеру "Аль-Салмі" в порту Дубая (ОАЕ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Це стало одним із наймасштабніших іранських нападів на судно за місяць війни, що спричинило зростання цін на нафту та посилило напругу в районі стратегічно важливої Ормузької протоки.

Удар, який стався одразу після півночі за місцевим часом, пошкодив корпус судна та спричинив пожежу на борту, як повідомила у своїй заяві державна компанія Kuwait Petroleum Corp.

Пізніше стало відомо, що пожежу було погашено, інцидент локалізовано, витоку нафти не сталося. Усі 24 члени екіпажу в безпеці.

Напад на танкер спричинив зростання цін на нафту: ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate підскочили майже на 4% до 107 доларів за барель, після чого призупинили зростання.

За даними систем відстеження суден, "Аль-Салмі" перетнув протоку і увійшов у Перську затоку наприкінці лютого, діставшись до саудівського порту Хафджі, щоб забрати кілька барелів. Потім танкер попрямував до кувейтського порту Міна-Аль-Ахмаді за іншим вантажем, а потім, повністю завантажений, вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів. З того часу він перебуває біля Дубая.

Крім того, за даними Bloomberg, у районі стоянки, де було атаковано судно Al-Salmi, та поблизу нього перебувало понад 400 суден різних типів. Електронні перешкоди можуть спотворити реальне місцезнаходження суден у цьому районі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, за даними американських ЗМІ, готовий завершити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься переважно закритою.

