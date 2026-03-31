Трамп готовий завершити війну з Іраном навіть без відкриття Ормузької протоки – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, за даними американських ЗМІ, готовий завершити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься переважно закритою. Такий підхід у Білому домі пояснюють бажанням не затягувати конфлікт за межі визначених термінів. Про це повідомили The Wall Street Journal та Reuters із посиланням на представників адміністрації, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, у Вашингтоні дійшли висновку, що спроба силою повністю відкрити Ормузьку протоку може значно затягнути війну. Саме тому Трамп нібито схиляється до сценарію, за якого США спершу досягають основних військових цілей, а потім згортатимуть активну фазу бойових дій.

Йдеться, зокрема, про послаблення військово-морських можливостей Ірану, зниження його ракетного потенціалу та подальший дипломатичний тиск на Тегеран. Якщо Іран не піде на поступки, США можуть намагатися перекласти питання розблокування протоки на союзників у Європі та країнах Перської затоки.

Раніше в Білому домі також заявляли, що повне відкриття Ормузької протоки не входить до числа ключових цілей американської операції проти Ірану. Серед пріоритетів там називали знищення військово-морських сил Ірану, ослаблення його ракетної та дронової інфраструктури, підрив можливостей проксі-груп та недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Готовність до завершення конфлікту

Ормузька протока залишається одним із найважливіших маршрутів світової енергетики, через який проходить близько п’ятої частини глобальних поставок нафти.

На тлі повідомлень про можливе згортання війни без повного відновлення судноплавства ринок уже відреагував – ціни на нафту почали знижуватися, хоча аналітики попереджають, що ризики для енергетичних ринків зберігаються.

Фактично новий підхід Трампа свідчить про готовність зробити акцент не на повному військовому контролі над ситуацією в протоці, а на швидшому завершенні конфлікту. Водночас це залишає відкритим питання, хто і яким чином буде забезпечувати безпечне судноплавство в регіоні надалі.

