Трамп готовий завершити війну з Іраном навіть без відкриття Ормузької протоки – ЗМІ

$43.840.0450.490.12
ukenru
Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 13527 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 42552 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 28243 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 30400 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 33837 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 33168 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 26576 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 12243 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26722 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40153 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.2м/с
84%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рон Десантіс
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Франція
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Золото
Шахед-136

Трамп готовий завершити війну з Іраном навіть без відкриття Ормузької протоки – ЗМІ

Київ • УНН

 • 620 перегляди

США готові згорнути бойові дії після ослаблення флоту та ракет Ірану. Питання розблокування судноплавства можуть передати союзникам у Європі та Азії.

Президент США Дональд Трамп, за даними американських ЗМІ, готовий завершити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься переважно закритою. Такий підхід у Білому домі пояснюють бажанням не затягувати конфлікт за межі визначених термінів. Про це повідомили The Wall Street Journal та Reuters із посиланням на представників адміністрації, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, у Вашингтоні дійшли висновку, що спроба силою повністю відкрити Ормузьку протоку може значно затягнути війну. Саме тому Трамп нібито схиляється до сценарію, за якого США спершу досягають основних військових цілей, а потім згортатимуть активну фазу бойових дій.

Йдеться, зокрема, про послаблення військово-морських можливостей Ірану, зниження його ракетного потенціалу та подальший дипломатичний тиск на Тегеран. Якщо Іран не піде на поступки, США можуть намагатися перекласти питання розблокування протоки на союзників у Європі та країнах Перської затоки.

Раніше в Білому домі також заявляли, що повне відкриття Ормузької протоки не входить до числа ключових цілей американської операції проти Ірану. Серед пріоритетів там називали знищення військово-морських сил Ірану, ослаблення його ракетної та дронової інфраструктури, підрив можливостей проксі-груп та недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Готовність до завершення конфлікту

Ормузька протока залишається одним із найважливіших маршрутів світової енергетики, через який проходить близько п’ятої частини глобальних поставок нафти.

На тлі повідомлень про можливе згортання війни без повного відновлення судноплавства ринок уже відреагував – ціни на нафту почали знижуватися, хоча аналітики попереджають, що ризики для енергетичних ринків зберігаються.

Фактично новий підхід Трампа свідчить про готовність зробити акцент не на повному військовому контролі над ситуацією в протоці, а на швидшому завершенні конфлікту. Водночас це залишає відкритим питання, хто і яким чином буде забезпечувати безпечне судноплавство в регіоні надалі.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Енергетика
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран