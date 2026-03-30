Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"
Дональд Трамп назвав контроль над островом Харг пріоритетним сценарієм для удару по економіці Ірану. США вже стягують додаткові війська в регіон.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може "захопити нафту" Ірану, а одним із можливих сценаріїв назвав встановлення контролю над островом Харг – головним експортним вузлом іранської нафти. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Фактично це одна з найвідвертіших заяв про можливі реальні цілі нинішньої війни, яка вже давно вийшла далеко за межі просто "стримування Ірану".
Острів Харг є ключовою точкою іранської енергетики – саме через нього проходить переважна частина морського експорту іранської нафти. Захоплення або блокування цього вузла означало б удар не просто по військових можливостях Тегерана, а фактичну спробу задушити всю його нафтову економіку.
США пропускають російський нафтовий танкер до Куби, пробиваючи енергетичну блокаду30.03.26, 05:30 • 1796 переглядiв
Сам Трамп у розмові з FT заявив, що це був би його "улюблений варіант", хоча визнав, що такий крок означав би необхідність утримувати контроль над територією певний час.
На тлі цих заяв США стягують війська в регіон
Заява пролунала в момент, коли США вже перекинули на Близький Схід тисячі додаткових військових, а в регіоні зростає напруга навколо можливих нових наземних сценаріїв. Іран у відповідь уже дає зрозуміти, що чекає на такий розвиток подій і готується до прямого зіткнення.
На тлі ескалації та нових заяв з Вашингтона ціни на нафту вже тримаються вище 115 доларів за барель. І якщо тема "захоплення іранської нафти" перестане бути лише риторикою, це може стати ще одним вибуховим фактором для всього світового енергетичного ринку.
Нафта знову рвонула вгору після ударів хуситів по Ізраїлю30.03.26, 04:45 • 2376 переглядiв