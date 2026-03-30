Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Дональд Трамп назвав контроль над островом Харг пріоритетним сценарієм для удару по економіці Ірану. США вже стягують додаткові війська в регіон.

Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може "захопити нафту" Ірану, а одним із можливих сценаріїв назвав встановлення контролю над островом Харг – головним експортним вузлом іранської нафти. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Фактично це одна з найвідвертіших заяв про можливі реальні цілі нинішньої війни, яка вже давно вийшла далеко за межі просто "стримування Ірану".

Острів Харг є ключовою точкою іранської енергетики – саме через нього проходить переважна частина морського експорту іранської нафти. Захоплення або блокування цього вузла означало б удар не просто по військових можливостях Тегерана, а фактичну спробу задушити всю його нафтову економіку.

Сам Трамп у розмові з FT заявив, що це був би його "улюблений варіант", хоча визнав, що такий крок означав би необхідність утримувати контроль над територією певний час.

На тлі цих заяв США стягують війська в регіон

Заява пролунала в момент, коли США вже перекинули на Близький Схід тисячі додаткових військових, а в регіоні зростає напруга навколо можливих нових наземних сценаріїв. Іран у відповідь уже дає зрозуміти, що чекає на такий розвиток подій і готується до прямого зіткнення.

На тлі ескалації та нових заяв з Вашингтона ціни на нафту вже тримаються вище 115 доларів за барель. І якщо тема "захоплення іранської нафти" перестане бути лише риторикою, це може стати ще одним вибуховим фактором для всього світового енергетичного ринку.

Степан Гафтко

