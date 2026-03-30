США пропускають російський нафтовий танкер до Куби, пробиваючи енергетичну блокаду
Київ • УНН
Російське судно з 730 тисячами барелів нафти прямує до порту Матансас. Вашингтон вирішив не перехоплювати танкер задля уникнення прямого конфлікту.
США фактично дозволили російському нафтовому танкеру з великою партією сирої нафти дістатися Куби, попри місяці жорсткого тиску на постачання палива на острів. За даними західних медіа, судно перевозить близько 730 тисяч барелів нафти і може прибути до кубинського порту Матансас уже найближчим часом. Про це повідомляє NYT, пише УНН.
Деталі
Це рішення виглядає як різкий виняток на тлі фактичної нафтової блокади, яку адміністрація Дональда Трампа останні місяці вибудовувала навколо Куби.
Аналітики вважають, що прибуття танкера може дати Кубі щонайменше кілька тижнів енергетичного перепочинку. Країна вже давно живе в умовах гострої паливної кризи, щоденних відключень електроенергії, дефіциту бензину та зростання цін.
Фактично це постачання може тимчасово зняти частину тиску з кубинської влади, яка балансує на межі ще глибшої економічної кризи.
Вашингтон уникає прямого зіткнення з москвою біля Куби
Найгучніше в цій історії – не лише сама нафта, а й те, що США, схоже, свідомо не пішли на силове перехоплення російського судна. Це дозволяє Вашингтону уникнути прямої конфронтації з росією буквально біля узбережжя Флориди.
На тлі агресивної риторики Білого дому щодо Куби цей крок виглядає як вимушений, але дуже показовий відступ.
