$43.8850.61
ukenru
29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
91%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ішак Дар
Беньямін Нетаньягу
Жовенель Моїз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Brent
Золото

США пропускають російський нафтовий танкер до Куби, пробиваючи енергетичну блокаду

Київ • УНН

 • 2038 перегляди

Російське судно з 730 тисячами барелів нафти прямує до порту Матансас. Вашингтон вирішив не перехоплювати танкер задля уникнення прямого конфлікту.

США фактично дозволили російському нафтовому танкеру з великою партією сирої нафти дістатися Куби, попри місяці жорсткого тиску на постачання палива на острів. За даними західних медіа, судно перевозить близько 730 тисяч барелів нафти і може прибути до кубинського порту Матансас уже найближчим часом. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

Деталі

Це рішення виглядає як різкий виняток на тлі фактичної нафтової блокади, яку адміністрація Дональда Трампа останні місяці вибудовувала навколо Куби.

Аналітики вважають, що прибуття танкера може дати Кубі щонайменше кілька тижнів енергетичного перепочинку. Країна вже давно живе в умовах гострої паливної кризи, щоденних відключень електроенергії, дефіциту бензину та зростання цін.

Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі29.03.26, 01:56 • 7254 перегляди

Фактично це постачання може тимчасово зняти частину тиску з кубинської влади, яка балансує на межі ще глибшої економічної кризи.

Вашингтон уникає прямого зіткнення з москвою біля Куби

Найгучніше в цій історії – не лише сама нафта, а й те, що США, схоже, свідомо не пішли на силове перехоплення російського судна. Це дозволяє Вашингтону уникнути прямої конфронтації з росією буквально біля узбережжя Флориди.

На тлі агресивної риторики Білого дому щодо Куби цей крок виглядає як вимушений, але дуже показовий відступ.

Російський танкер змінив курс на Венесуелу через заборону США постачати паливо Кубі - ЗМІ20.03.26, 22:47 • 9010 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Куба
The New York Times
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида