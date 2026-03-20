Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
На 98-му році помер патріарх Філарет
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Російський танкер змінив курс на Венесуелу через заборону США постачати паливо Кубі - ЗМІ

Танкер Sea Horse з російським дизпаливом змінив пункт призначення після оновлення санкцій США. Куба залишається в енергетичній кризі без поставок нафти.

Російський танкер змінив курс на Венесуелу через заборону США постачати паливо Кубі - ЗМІ

Танкер, що перевозив дизпаливо, який імовірно прямував на Кубу, змінив пункт призначення на Пуерто-Кабельо, великий порт у Венесуелі, після того, як США уточнили, що цей комуністичний острів, як і раніше, не має права приймати російське паливо, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Танкер "Сі Хорс", який, ймовірно, перевозив 200 000 барелів російського газойлю, раніше вказав як новий пункт призначення сусідній Тринідад і Тобаго і, згідно з даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, станом на п'ятницю прямував туди. Минулого місяця танкер раптово зупинив свій рейс посеред Північної Атлантики на тлі фактичної паливної блокади острова США.

У четвер Міністерство фінансів США додало Кубу до списку країн, яким заборонено приймати російське паливо. Оновлену генеральну ліцензію видали через тиждень після того, як США послабили санкції щодо російської нафти, щоб знизити енергетичний тиск, що виник у результаті війни, яку вони розв'язали проти Ірану майже три тижні тому спільно зі своїм союзником Ізраїлем.

За даними судноплавства, інший танкер, "Анатолій Колодкін", продовжував рух Атлантикою у напрямку порту Матансас на Кубі. Це судно стане ще одним випробуванням американського стримування.

У п'ятницю, коли представника кремля запитали, чи прямує російська нафта на Кубу, він відмовився коментувати конкретно постачання палива. Натомість, за повідомленням росЗМІ, прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив журналістам, що москва "підтримує постійний контакт із кубинським керівництвом" та вивчає варіанти надання допомоги Гавані в умовах її проблем.

США заборонили Кубі приймати російську нафту попри енергетичну кризу20.03.26, 17:27 • 3394 перегляди

Президент Куби минулого тижня визнав, що острів не отримував нафту протягом трьох місяців, оскільки президент США Дональд Трамп посилює економічний тиск на острів, сподіваючись покласти край 67-річному однопартійному правлінню.

На початку січня США перекрили Гавані постачання венесуельської нафти, захопивши лідера цієї країни у Каракасі. Потім Трамп пригрозив запровадити мито на будь-яку країну, яка надасть Кубі енергетичну допомогу, що спонукало Мексику також припинити постачання.

Становище на острові і так було плачевним після багатьох років жорстких санкцій США. Але тепер, коли Трамп перекриває постачання палива, а також фінансування, економіка Куби перебуває у вільному падінні, а її енергетична система — у повномасштабній кризі. Цього тижня в країні відбулося загальнонаціональне відключення електроенергії щонайменше шосте за останній рік.

