Российский танкер изменил курс на Венесуэлу из-за запрета США поставлять топливо Кубе - СМИ
Танкер Sea Horse с российским дизтопливом изменил пункт назначения после обновления санкций США. Куба остается в энергетическом кризисе без поставок нефти.
Танкер, перевозивший дизтопливо, который предположительно направлялся на Кубу, изменил пункт назначения на Пуэрто-Кабельо, крупный порт в Венесуэле, после того, как США уточнили, что этот коммунистический остров по-прежнему не имеет права принимать российское топливо, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Танкер "Си Хорс", который, вероятно, перевозил 200 000 баррелей российского газойля, ранее указал в качестве нового пункта назначения соседний Тринидад и Тобаго и, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, по состоянию на пятницу направлялся туда. В прошлом месяце танкер внезапно остановил свой рейс посреди Северной Атлантики на фоне фактической топливной блокады острова США.
В четверг Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено принимать российское топливо. Обновленная генеральная лицензия была выдана через неделю после того, как США ослабили санкции в отношении российской нефти, чтобы снизить энергетическое давление, возникшее в результате войны, которую они развязали против Ирана почти три недели назад совместно со своим союзником Израилем.
По данным судоходства, другой танкер, "Анатолий Колодкин", продолжал движение по Атлантике в направлении порта Матансас на Кубе. Это судно станет еще одним испытанием американского сдерживания.
В пятницу, когда представителя кремля спросили, направляется ли российская нефть на Кубу, он отказался комментировать конкретно поставки топлива. Вместо этого, по сообщению росСМИ, пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил журналистам, что москва "поддерживает постоянный контакт с кубинским руководством" и изучает варианты оказания помощи Гаване в условиях ее проблем.
США запретили Кубе принимать российскую нефть, несмотря на энергетический кризис20.03.26, 17:27 • 3364 просмотра
Президент Кубы на прошлой неделе признал, что остров не получал нефть в течение трех месяцев, поскольку президент США Дональд Трамп усиливает экономическое давление на остров, надеясь положить конец 67-летнему однопартийному правлению.
В начале января США перекрыли Гаване поставки венесуэльской нефти, захватив лидера этой страны в Каракасе. Затем Трамп пригрозил ввести пошлины на любую страну, которая окажет Кубе энергетическую помощь, что побудило Мексику также прекратить поставки.
Положение на острове и так было плачевным после многих лет жестких санкций США. Но теперь, когда Трамп перекрывает поставки топлива, а также финансирование, экономика Кубы находится в свободном падении, а ее энергетическая система — в полномасштабном кризисе. На этой неделе в стране произошло общенациональное отключение электроэнергии, по меньшей мере шестое за последний год.