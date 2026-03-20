Российский танкер изменил курс на Венесуэлу из-за запрета США поставлять топливо Кубе - СМИ

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Танкер Sea Horse с российским дизтопливом изменил пункт назначения после обновления санкций США. Куба остается в энергетическом кризисе без поставок нефти.

Танкер, перевозивший дизтопливо, который предположительно направлялся на Кубу, изменил пункт назначения на Пуэрто-Кабельо, крупный порт в Венесуэле, после того, как США уточнили, что этот коммунистический остров по-прежнему не имеет права принимать российское топливо, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Танкер "Си Хорс", который, вероятно, перевозил 200 000 баррелей российского газойля, ранее указал в качестве нового пункта назначения соседний Тринидад и Тобаго и, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, по состоянию на пятницу направлялся туда. В прошлом месяце танкер внезапно остановил свой рейс посреди Северной Атлантики на фоне фактической топливной блокады острова США.

В четверг Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено принимать российское топливо. Обновленная генеральная лицензия была выдана через неделю после того, как США ослабили санкции в отношении российской нефти, чтобы снизить энергетическое давление, возникшее в результате войны, которую они развязали против Ирана почти три недели назад совместно со своим союзником Израилем.

По данным судоходства, другой танкер, "Анатолий Колодкин", продолжал движение по Атлантике в направлении порта Матансас на Кубе. Это судно станет еще одним испытанием американского сдерживания.

В пятницу, когда представителя кремля спросили, направляется ли российская нефть на Кубу, он отказался комментировать конкретно поставки топлива. Вместо этого, по сообщению росСМИ, пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил журналистам, что москва "поддерживает постоянный контакт с кубинским руководством" и изучает варианты оказания помощи Гаване в условиях ее проблем.

Добавим

Президент Кубы на прошлой неделе признал, что остров не получал нефть в течение трех месяцев, поскольку президент США Дональд Трамп усиливает экономическое давление на остров, надеясь положить конец 67-летнему однопартийному правлению.

В начале января США перекрыли Гаване поставки венесуэльской нефти, захватив лидера этой страны в Каракасе. Затем Трамп пригрозил ввести пошлины на любую страну, которая окажет Кубе энергетическую помощь, что побудило Мексику также прекратить поставки.

Положение на острове и так было плачевным после многих лет жестких санкций США. Но теперь, когда Трамп перекрывает поставки топлива, а также финансирование, экономика Кубы находится в свободном падении, а ее энергетическая система — в полномасштабном кризисе. На этой неделе в стране произошло общенациональное отключение электроэнергии, по меньшей мере шестое за последний год.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Куба
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Израиль
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран