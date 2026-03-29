Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі

$43.8850.61
ukenru
28 березня, 17:19 • 11465 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 24818 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 27058 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 24824 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 25368 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 25838 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 23964 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 38571 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 28052 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52759 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фінляндія перевірить дотримання США контрактів на постачання зброї Україні28 березня, 15:36 • 5454 перегляди
На фронті сталось 143 бойові зіткнення - відбулись масовані атаки на Покровськ28 березня, 16:02 • 4804 перегляди
кремль ліквідує самостійність "россотруднічества" задля прямого впливу - розвідка28 березня, 16:16 • 5342 перегляди
Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT28 березня, 16:38 • 5564 перегляди
Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - ЗеленськийVideo28 березня, 17:04 • 5120 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 25179 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 38572 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 35479 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 34903 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 81461 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 12534 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 13180 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 14292 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 20548 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 24302 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Bild
Шахед-136

Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Два вітрильники з медикаментами та їжею прибули до Куби після зникнення через негоду. Мексиканські ВМС виявили екіпажі в безпеці поблизу острова.

Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі
Фото: Reuters

Два вітрильники з гуманітарною допомогою для Куби благополучно прибули до Гавани після кількох днів невизначеності. Раніше судна тимчасово зникли з радарів через негоду, але згодом їх виявили мексиканські ВМС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Обидва вітрильники вийшли з мексиканського острова Ісла-Мухерес ще минулої суботи та мали прибути до Куби 24–25 березня. Однак через погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер, їхній рух суттєво сповільнився.

Після того як у четвер судна оголосили зниклими, мексиканські ВМС у п’ятницю виявили їх приблизно за 80 морських миль на північний захід від Куби.

Біля Мексики зникли два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби27.03.26, 09:49 • 7306 переглядiв

За офіційною інформацією, екіпажі були в безпеці, а самі судна продовжили шлях до Гавани.

Що вони везли на Кубу

Судна входять до гуманітарного конвою "Nuestra America", який перевозить на Кубу продукти харчування, медикаменти, дитяче харчування та інші товари першої необхідності.

Організатори заявили, що місія конвою полягає у доставці критично важливої допомоги кубинському населенню на тлі серйозних проблем із постачанням.

Конвой залишається на шляху до виконання своєї місії – доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги кубинському народу

– заявив речник ініціативи.

Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли28.03.26, 16:50 • 8310 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Куба
благодійність
Reuters
Мексика