Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі
Два вітрильники з медикаментами та їжею прибули до Куби після зникнення через негоду. Мексиканські ВМС виявили екіпажі в безпеці поблизу острова.
Два вітрильники з гуманітарною допомогою для Куби благополучно прибули до Гавани після кількох днів невизначеності. Раніше судна тимчасово зникли з радарів через негоду, але згодом їх виявили мексиканські ВМС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Обидва вітрильники вийшли з мексиканського острова Ісла-Мухерес ще минулої суботи та мали прибути до Куби 24–25 березня. Однак через погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер, їхній рух суттєво сповільнився.
Після того як у четвер судна оголосили зниклими, мексиканські ВМС у п’ятницю виявили їх приблизно за 80 морських миль на північний захід від Куби.
Біля Мексики зникли два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби27.03.26, 09:49 • 7306 переглядiв
За офіційною інформацією, екіпажі були в безпеці, а самі судна продовжили шлях до Гавани.
Що вони везли на Кубу
Судна входять до гуманітарного конвою "Nuestra America", який перевозить на Кубу продукти харчування, медикаменти, дитяче харчування та інші товари першої необхідності.
Організатори заявили, що місія конвою полягає у доставці критично важливої допомоги кубинському населенню на тлі серйозних проблем із постачанням.
Конвой залишається на шляху до виконання своєї місії – доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги кубинському народу
Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли28.03.26, 16:50 • 8310 переглядiв