Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли

У Карибському морі знайшли два кораблі з гуманітарною допомогою, що прямували з Мексики до Куби і зникли кілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Судна були знайдені мексиканськими військово-морськими силами, а екіпажі перебувають у безпеці. На борту перебували дев'ять членів екіпажу - з Польщі, Франції, Куби та США. Представник конвою "Nuestra America" заявив, що обидва кораблі продовжують свій шлях до кубинської столиці Гавани.

У четвер, 26 березня, військово-морські сили Мексики повідомили про зникнення двох суден, що перевозили гуманітарну допомогу на Кубу. На борту кораблів перебували члени екіпажу різних національностей.

На бортах кораблів перевозилось продовольство та інші товари, які необхідні для жителів Куби через введене США ембарго на постачання палива.

Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом.