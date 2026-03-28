Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли

13:04 • 4858 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 11342 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 12326 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 14529 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 19339 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 20195 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 29280 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27039 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52022 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 75529 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Популярнi новини
Атака дронів на один із найбільших нафтопереробних заводів в рф: що відомоPhoto28 березня, 05:15 • 6958 перегляди
Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування28 березня, 05:34 • 11860 перегляди
ЦПД: росія намагається перебрехати власні злочини проти довкілля на ТОТ28 березня, 05:47 • 5142 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25228 березня, 08:19 • 12133 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 11707 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 11781 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 29282 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 29282 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 28439 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 75532 перегляди
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 1462 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 2154 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 2882 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 18384 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 22260 перегляди
Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Мексиканські ВМС виявили два судна з гуманітарним вантажем та дев'ятьма членами екіпажу. Кораблі продовжують свій рух до Гавани, моряки у безпеці.

Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли
Фото: freepik

У Карибському морі знайшли два кораблі з гуманітарною допомогою, що прямували з Мексики до Куби і зникли кілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Судна були знайдені мексиканськими військово-морськими силами, а екіпажі перебувають у безпеці. На борту перебували дев'ять членів екіпажу - з Польщі, Франції, Куби та США. Представник конвою "Nuestra America" заявив, що обидва кораблі продовжують свій шлях до кубинської столиці Гавани.

Контекст

У четвер, 26 березня, військово-морські сили Мексики повідомили про зникнення двох суден, що перевозили гуманітарну допомогу на Кубу. На борту кораблів перебували члени екіпажу різних національностей.

На бортах кораблів перевозилось продовольство та інші товари, які необхідні для жителів Куби через введене США ембарго на постачання палива.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом.

Євген Устименко

