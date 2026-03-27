Біля Мексики зникли два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби

JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 27841 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 37554 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 36388 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 31285 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 58022 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 37716 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 26677 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 32579 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 47537 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Популярнi новини
Україна хоче укласти з Саудівською Аравією угоду про безпеку неба – ЗМІ27 березня, 00:58 • 19905 перегляди
ленінградську область третю ніч поспіль атакують дрони, у районі портів лунали вибухиPhotoVideo27 березня, 01:20 • 9042 перегляди
Внаслідок удару по Харкову постраждали 6 людей01:54 • 12865 перегляди
Бездоганна українська - учасниці Євробачення-2026 виконали "Дикі танці" Руслани03:09 • 19049 перегляди
Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності04:23 • 10713 перегляди
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 58028 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 63901 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 46129 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 52514 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 73109 перегляди
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 21202 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 73109 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 46950 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 82829 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 57637 перегляди
Біля Мексики зникли два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Два кораблі з продовольством зникли на шляху з Ісла-Мухерес до Гавани без сигналу SOS. Мексиканська авіація проводить пошуки екіпажів різних націй.

У четвер, 26 березня, військово-морські сили Мексики повідомили про зникнення двох суден, що перевозили гуманітарну допомогу на Кубу. На борту кораблів перебували члени екіпажу різних національностей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За попередніми даними, обидва судна відпливли 20 березня з острова Ісла-Мухерес у південно-східному мексиканському штаті Кінтана-Роо. Вони мали прибути в столицю Куби Гавану у вівторок або середу цього тижня.

На бортах кораблів перевозилось продовольство та інші товари, які необхідні для жителів Куби через введене США ембарго на постачання палива. Наразі жодне з суден не надіслало сигнал SOS.

У військово-морських силах Мексики зазначили, що не було "ні зв'язку, ні підтвердження їхнього прибуття" на Кубу. Водночас там не уточнили особи та громадянство членів екіпажів зниклих суден, але повідомили, що підтримують зв’язок із рятувальними службами Польщі, Франції, Куби та США.

Крім того, мексиканські військово-морські сили повідомили, що використовують літаки для пошуків на маршруті між Ісла-Мухерес та Гаваною. Вони звернулись до відповідних відомств країн Карибського басейну і Мексиканської затоки з проханням повідомляти будь-яку інформацію або випадки виявлення зниклих суден до найближчих військово-морських органів.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом.

Євген Устименко

