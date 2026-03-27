Біля Мексики зникли два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби

У четвер, 26 березня, військово-морські сили Мексики повідомили про зникнення двох суден, що перевозили гуманітарну допомогу на Кубу. На борту кораблів перебували члени екіпажу різних національностей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За попередніми даними, обидва судна відпливли 20 березня з острова Ісла-Мухерес у південно-східному мексиканському штаті Кінтана-Роо. Вони мали прибути в столицю Куби Гавану у вівторок або середу цього тижня.

На бортах кораблів перевозилось продовольство та інші товари, які необхідні для жителів Куби через введене США ембарго на постачання палива. Наразі жодне з суден не надіслало сигнал SOS.

У військово-морських силах Мексики зазначили, що не було "ні зв'язку, ні підтвердження їхнього прибуття" на Кубу. Водночас там не уточнили особи та громадянство членів екіпажів зниклих суден, але повідомили, що підтримують зв’язок із рятувальними службами Польщі, Франції, Куби та США.

Крім того, мексиканські військово-морські сили повідомили, що використовують літаки для пошуків на маршруті між Ісла-Мухерес та Гаваною. Вони звернулись до відповідних відомств країн Карибського басейну і Мексиканської затоки з проханням повідомляти будь-яку інформацію або випадки виявлення зниклих суден до найближчих військово-морських органів.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом.