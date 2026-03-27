Графики отключений электроэнергии
У берегов Мексики исчезли два корабля с гуманитарной помощью для Кубы

Два корабля с продовольствием исчезли по пути из Исла-Мухерес в Гавану без сигнала SOS. Мексиканская авиация проводит поиски экипажей разных наций.

В четверг, 26 марта, военно-морские силы Мексики сообщили об исчезновении двух судов, перевозивших гуманитарную помощь на Кубу. На борту кораблей находились члены экипажа разных национальностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По предварительным данным, оба судна отплыли 20 марта с острова Исла-Мухерес в юго-восточном мексиканском штате Кинтана-Роо. Они должны были прибыть в столицу Кубы Гавану во вторник или среду на этой неделе.

На бортах кораблей перевозились продовольствие и другие товары, необходимые для жителей Кубы из-за введенного США эмбарго на поставки топлива. В настоящее время ни одно из судов не послало сигнал SOS.

В военно-морских силах Мексики отметили, что не было "ни связи, ни подтверждения их прибытия" на Кубу. В то же время там не уточнили личности и гражданство членов экипажей пропавших судов, но сообщили, что поддерживают связь со спасательными службами Польши, Франции, Кубы и США.

Кроме того, мексиканские военно-морские силы сообщили, что используют самолеты для поисков на маршруте между Исла-Мухерес и Гаваной. Они обратились в соответствующие ведомства стран Карибского бассейна и Мексиканского залива с просьбой сообщать любую информацию или случаи обнаружения пропавших судов в ближайшие военно-морские органы.

Напомним

Министерство финансов США заявило, что не позволит Кубе принимать российскую нефть, даже несмотря на то, что остров, страдающий от дефицита топлива, готовится принять два танкера с нефтью и газом.

Евгений Устименко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Электроэнергия
Куба
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
благотворительность
Кинтана-Роо
Мексика
Франция
Соединённые Штаты
Польша