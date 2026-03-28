Пропавшие в Карибском море корабли с помощью для Кубы найдены

В Карибском море были найдены два судна с гуманитарной помощью, направлявшиеся из Мексики на Кубу и пропавшие несколько дней назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Суда были найдены мексиканскими военно-морскими силами, а экипажи находятся в безопасности. На борту находились девять членов экипажа — из Польши, Франции, Кубы и США. Представитель конвоя "Nuestra America" заявил, что оба судна продолжают свой путь в кубинскую столицу Гавану.

В четверг, 26 марта, военно-морские силы Мексики сообщили об исчезновении двух судов, перевозивших гуманитарную помощь на Кубу. На борту кораблей находились члены экипажа разных национальностей.

На бортах кораблей перевозились продовольствие и другие товары, необходимые для жителей Кубы из-за введенного США эмбарго на поставки топлива.

Министерство финансов США заявило, что не позволит Кубе принимать российскую нефть, даже несмотря на то, что остров, страдающий от дефицита топлива, готовится принять два танкера с нефтью и газом.