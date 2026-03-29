Два гуманитарных судна из Мексики добрались до Гаваны после исчезновения в море
Киев • УНН
Два парусника с медикаментами и едой прибыли на Кубу после исчезновения из-за непогоды. Мексиканские ВМС обнаружили экипажи в безопасности вблизи острова.
Два парусника с гуманитарной помощью для Кубы благополучно прибыли в Гавану после нескольких дней неопределенности. Ранее суда временно исчезли с радаров из-за непогоды, но впоследствии были обнаружены мексиканскими ВМС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Оба парусника вышли с мексиканского острова Исла-Мухерес еще в прошлую субботу и должны были прибыть на Кубу 24–25 марта. Однако из-за ухудшения погодных условий, в частности сильного ветра, их движение существенно замедлилось.
После того как в четверг суда объявили пропавшими, мексиканские ВМС в пятницу обнаружили их примерно в 80 морских милях к северо-западу от Кубы.
У берегов Мексики исчезли два корабля с гуманитарной помощью для Кубы27.03.26, 09:49 • 7306 просмотров
По официальной информации, экипажи были в безопасности, а сами суда продолжили путь в Гавану.
Что они везли на Кубу
Суда входят в гуманитарный конвой "Nuestra America", который перевозит на Кубу продукты питания, медикаменты, детское питание и другие товары первой необходимости.
Организаторы заявили, что миссия конвоя заключается в доставке критически важной помощи кубинскому населению на фоне серьезных проблем с поставками.
Конвой остается на пути к выполнению своей миссии – доставке крайне необходимой гуманитарной помощи кубинскому народу
Пропавшие в Карибском море корабли с помощью для Кубы найдены28.03.26, 16:50 • 8320 просмотров