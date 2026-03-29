28 марта, 17:19 • 11502 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 24972 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 27168 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 24930 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 25469 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 25875 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 23995 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 38627 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 28060 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52763 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Два гуманитарных судна из Мексики добрались до Гаваны после исчезновения в море

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Два парусника с медикаментами и едой прибыли на Кубу после исчезновения из-за непогоды. Мексиканские ВМС обнаружили экипажи в безопасности вблизи острова.

Фото: Reuters

Два парусника с гуманитарной помощью для Кубы благополучно прибыли в Гавану после нескольких дней неопределенности. Ранее суда временно исчезли с радаров из-за непогоды, но впоследствии были обнаружены мексиканскими ВМС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Оба парусника вышли с мексиканского острова Исла-Мухерес еще в прошлую субботу и должны были прибыть на Кубу 24–25 марта. Однако из-за ухудшения погодных условий, в частности сильного ветра, их движение существенно замедлилось.

После того как в четверг суда объявили пропавшими, мексиканские ВМС в пятницу обнаружили их примерно в 80 морских милях к северо-западу от Кубы.

У берегов Мексики исчезли два корабля с гуманитарной помощью для Кубы27.03.26, 09:49 • 7306 просмотров

По официальной информации, экипажи были в безопасности, а сами суда продолжили путь в Гавану.

Что они везли на Кубу

Суда входят в гуманитарный конвой "Nuestra America", который перевозит на Кубу продукты питания, медикаменты, детское питание и другие товары первой необходимости.

Организаторы заявили, что миссия конвоя заключается в доставке критически важной помощи кубинскому населению на фоне серьезных проблем с поставками.

Конвой остается на пути к выполнению своей миссии – доставке крайне необходимой гуманитарной помощи кубинскому народу

– заявил представитель инициативы.

Степан Гафтко

