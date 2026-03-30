США пропускают российский нефтяной танкер на Кубу, пробивая энергетическую блокаду

США фактически разрешили российскому нефтяному танкеру с крупной партией сырой нефти добраться до Кубы, несмотря на месяцы жесткого давления на поставки топлива на остров. По данным западных медиа, судно перевозит около 730 тысяч баррелей нефти и может прибыть в кубинский порт Матансас уже в ближайшее время. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

Это решение выглядит как резкое исключение на фоне фактической нефтяной блокады, которую администрация Дональда Трампа последние месяцы выстраивала вокруг Кубы.

Аналитики считают, что прибытие танкера может дать Кубе по меньшей мере несколько недель энергетической передышки. Страна уже давно живет в условиях острого топливного кризиса, ежедневных отключений электроэнергии, дефицита бензина и роста цен.

Два гуманитарных судна из Мексики добрались до Гаваны после исчезновения в море

Фактически эта поставка может временно снять часть давления с кубинских властей, которые балансируют на грани еще более глубокого экономического кризиса.

Вашингтон избегает прямого столкновения с Москвой у Кубы

Самое громкое в этой истории – не только сама нефть, но и то, что США, похоже, сознательно не пошли на силовой перехват российского судна. Это позволяет Вашингтону избежать прямой конфронтации с Россией буквально у побережья Флориды.

На фоне агрессивной риторики Белого дома в отношении Кубы этот шаг выглядит как вынужденное, но очень показательное отступление.

Российский танкер изменил курс на Венесуэлу из-за запрета США поставлять топливо Кубе - СМИ