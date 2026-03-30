Нафта знову рвонула вгору після ударів хуситів по Ізраїлю

Світові ціни на нафту різко зросли після того, як єменські хусити, пов’язані з Іраном, вперше з початку великої війни атакували Ізраїль. Це стало ще одним сигналом, що конфлікт на Близькому Сході не лише не згасає, а й затягує нових учасників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ринок миттєво відреагував стрибком котирувань, побоюючись подальшого розширення війни та нових ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Нафта Brent подорожчала майже на 3% і піднялася до 115,73 долара за барель, продовживши зростання після сильного стрибка наприкінці минулого тижня. Американська нафта WTI також додала понад 3% і сягнула 102,77 долара за барель.

Фактично ринок входить у новий тиждень уже в режимі паніки, закладаючи у ціну ризик ще більшого розповзання війни.

Після ударів хуситів інвестори все сильніше бояться, що конфлікт вийде далеко за межі Ірану та Ізраїлю і вдарить по ключових маршрутах постачання енергоносіїв.

Нафта знову стає одним із головних індикаторів глобальної тривоги – і якщо ситуація на Близькому Сході продовжить погіршуватися, нові стрибки цін можуть бути лише питанням часу.

