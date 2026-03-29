28 березня, 17:19 • 12056 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 26810 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 28349 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 26084 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 26505 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 26224 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 24216 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 39267 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 28117 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52815 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Резиденцію президента Іракського Курдистану атакували – Багдад заявив про спробу втягнути Ірак у війну

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Резиденцію Нечірвана Барзані атакували для втягнення Іраку в конфлікт. Багдад та США засудили напад, а КВІР Ірану назвав інцидент актом тероризму.

У суботу резиденція президента Іракського Курдистану Нечірвана Барзані опинилася під атакою. Про інцидент повідомила пресслужба прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані, передає CNN, пише УНН.

Деталі

В офісі глави іракського уряду заявили, що Багдад не дозволить жодним силам – ані внутрішнім, ані зовнішнім – втягнути країну у ширший конфлікт на Близькому Сході.

У Курдистані назвали атаку "спробою розпалити війну"

Пізніше на інцидент відреагував і впливовий курдський політик Масуд Барзані, дядько Нечірвана Барзані. Він наголосив, що йдеться не лише про одну резиденцію, а про загрозу всьому регіону.

За його словами, такі дії є актом агресії проти Курдистану і мають отримати "серйозну та рішучу відповідь".

США різко засудили напад

У Держдепартаменті США також відреагували на атаку, назвавши її "мерзенною". Американська сторона не уточнила, кого саме вважає відповідальним, але заявила про неприйнятність ударів по політичному керівництву регіону.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) теж опублікував заяву, в якій засудив атаку дрона та назвав її "актом тероризму".

Ірак опинився під дедалі сильнішим тиском війни

Попри офіційну позицію Багдада про небажання втягуватися у війну, Ірак дедалі більше стає одним із майданчиків регіонального протистояння.

За останні тижні в країні вже загинули майже 100 людей, зокрема члени Народних мобілізаційних сил, до складу яких входять і проіранські формування.

Ситуація в Іракському Курдистані особливо загострилася після того, як цього тижня внаслідок іранського ракетного удару по базі поблизу Ербіля загинули щонайменше шестеро бійців пешмерга.

Це стало першим прямим ударом Ірану по силах пешмерга в Іраку – і тепер нова атака на резиденцію президента Курдистану лише підвищує ризик ще ширшої ескалації в регіоні.

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ірак
Сполучені Штати Америки
Іран