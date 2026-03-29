Резиденцію президента Іракського Курдистану атакували – Багдад заявив про спробу втягнути Ірак у війну
Київ • УНН
Резиденцію Нечірвана Барзані атакували для втягнення Іраку в конфлікт. Багдад та США засудили напад, а КВІР Ірану назвав інцидент актом тероризму.
У суботу резиденція президента Іракського Курдистану Нечірвана Барзані опинилася під атакою. Про інцидент повідомила пресслужба прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані, передає CNN, пише УНН.
Деталі
В офісі глави іракського уряду заявили, що Багдад не дозволить жодним силам – ані внутрішнім, ані зовнішнім – втягнути країну у ширший конфлікт на Близькому Сході.
У Курдистані назвали атаку "спробою розпалити війну"
Пізніше на інцидент відреагував і впливовий курдський політик Масуд Барзані, дядько Нечірвана Барзані. Він наголосив, що йдеться не лише про одну резиденцію, а про загрозу всьому регіону.
За його словами, такі дії є актом агресії проти Курдистану і мають отримати "серйозну та рішучу відповідь".
США різко засудили напад
У Держдепартаменті США також відреагували на атаку, назвавши її "мерзенною". Американська сторона не уточнила, кого саме вважає відповідальним, але заявила про неприйнятність ударів по політичному керівництву регіону.
Авіабаза в Саудівській Аравії зазнала іранського удару, поранено 15 військових США - ЗМІ28.03.26, 11:39 • 4068 переглядiв
Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) теж опублікував заяву, в якій засудив атаку дрона та назвав її "актом тероризму".
Ірак опинився під дедалі сильнішим тиском війни
Попри офіційну позицію Багдада про небажання втягуватися у війну, Ірак дедалі більше стає одним із майданчиків регіонального протистояння.
За останні тижні в країні вже загинули майже 100 людей, зокрема члени Народних мобілізаційних сил, до складу яких входять і проіранські формування.
Ситуація в Іракському Курдистані особливо загострилася після того, як цього тижня внаслідок іранського ракетного удару по базі поблизу Ербіля загинули щонайменше шестеро бійців пешмерга.
Це стало першим прямим ударом Ірану по силах пешмерга в Іраку – і тепер нова атака на резиденцію президента Курдистану лише підвищує ризик ще ширшої ескалації в регіоні.
Підтримувані Іраном єменські хусити вступили у війну на Близькому Сході ракетним ударом проти Ізраїлю28.03.26, 12:00 • 4212 переглядiв