Резиденцию президента Иракского Курдистана атаковали – Багдад заявил о попытке втянуть Ирак в войну

$43.8850.61
ukenru
28 марта, 17:19 • 13461 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 30892 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 30341 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 28060 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 28180 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 26900 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 24668 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 40680 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 28273 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52951 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.6м/с
88%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США перебросили 3500 военных и авианосец USS Tripoli на Ближний Восток28 марта, 19:23 • 5360 просмотра
рф следит со спутников за базами США в интересах Ирана, снимать санкции нельзя - Зеленский28 марта, 19:48 • 4842 просмотра
Член Палаты представителей США организовала визит делегации рф в Капитолий - реакция не заставила себя ждатьPhoto28 марта, 20:38 • 3664 просмотра
Акции "No Kings" охватили США из-за войны в Иране и политики Трампа28 марта, 21:00 • 2784 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла28 марта, 22:07 • 5580 просмотра
публикации
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 27074 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 40679 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 36834 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 36338 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 82741 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Папа Лев XIV
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Катар
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 13571 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 14160 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 15240 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 21085 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 24837 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть
Ил-78
Бильд

Резиденцию президента Иракского Курдистана атаковали – Багдад заявил о попытке втянуть Ирак в войну

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Резиденцию Нечирвана Барзани атаковали для втягивания Ирака в конфликт. Багдад и США осудили нападение, а КСИР Ирана назвал инцидент актом терроризма.

Резиденцию президента Иракского Курдистана атаковали – Багдад заявил о попытке втянуть Ирак в войну

В субботу резиденция президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани подверглась нападению. Об инциденте сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани, передает CNN, пишет УНН.

Подробности

В офисе главы иракского правительства заявили, что Багдад не позволит никаким силам – ни внутренним, ни внешним – втянуть страну в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

В Курдистане назвали атаку "попыткой разжечь войну"

Позже на инцидент отреагировал и влиятельный курдский политик Масуд Барзани, дядя Нечирвана Барзани. Он подчеркнул, что речь идет не только об одной резиденции, а об угрозе всему региону.

По его словам, такие действия являются актом агрессии против Курдистана и должны получить "серьезный и решительный ответ".

США резко осудили нападение

В Госдепартаменте США также отреагировали на атаку, назвав ее "гнусной". Американская сторона не уточнила, кого именно считает ответственным, но заявила о неприемлемости ударов по политическому руководству региона.

Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ28.03.26, 11:39 • 4106 просмотров

В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тоже опубликовал заявление, в котором осудил атаку дрона и назвал ее "актом терроризма".

Ирак оказался под все более сильным давлением войны

Несмотря на официальную позицию Багдада о нежелании втягиваться в войну, Ирак все больше становится одной из площадок регионального противостояния.

За последние недели в стране уже погибли почти 100 человек, в том числе члены Народных мобилизационных сил, в состав которых входят и проиранские формирования.

Ситуация в Иракском Курдистане особенно обострилась после того, как на этой неделе в результате иранского ракетного удара по базе вблизи Эрбиля погибли по меньшей мере шестеро бойцов пешмерга.

Это стало первым прямым ударом Ирана по силам пешмерга в Ираке – и теперь новая атака на резиденцию президента Курдистана лишь повышает риск еще более широкой эскалации в регионе.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке ракетным ударом против Израиля28.03.26, 12:00 • 4276 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ирак
Соединённые Штаты
Иран