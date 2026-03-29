Резиденцию президента Иракского Курдистана атаковали – Багдад заявил о попытке втянуть Ирак в войну

В субботу резиденция президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани подверглась нападению. Об инциденте сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани, передает CNN, пишет УНН.

Подробности

В офисе главы иракского правительства заявили, что Багдад не позволит никаким силам – ни внутренним, ни внешним – втянуть страну в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

В Курдистане назвали атаку "попыткой разжечь войну"

Позже на инцидент отреагировал и влиятельный курдский политик Масуд Барзани, дядя Нечирвана Барзани. Он подчеркнул, что речь идет не только об одной резиденции, а об угрозе всему региону.

По его словам, такие действия являются актом агрессии против Курдистана и должны получить "серьезный и решительный ответ".

США резко осудили нападение

В Госдепартаменте США также отреагировали на атаку, назвав ее "гнусной". Американская сторона не уточнила, кого именно считает ответственным, но заявила о неприемлемости ударов по политическому руководству региона.

Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ

В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тоже опубликовал заявление, в котором осудил атаку дрона и назвал ее "актом терроризма".

Ирак оказался под все более сильным давлением войны

Несмотря на официальную позицию Багдада о нежелании втягиваться в войну, Ирак все больше становится одной из площадок регионального противостояния.

За последние недели в стране уже погибли почти 100 человек, в том числе члены Народных мобилизационных сил, в состав которых входят и проиранские формирования.

Ситуация в Иракском Курдистане особенно обострилась после того, как на этой неделе в результате иранского ракетного удара по базе вблизи Эрбиля погибли по меньшей мере шестеро бойцов пешмерга.

Это стало первым прямым ударом Ирана по силам пешмерга в Ираке – и теперь новая атака на резиденцию президента Курдистана лишь повышает риск еще более широкой эскалации в регионе.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке ракетным ударом против Израиля