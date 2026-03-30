Нефть снова рванула вверх после ударов хуситов по Израилю
Киев • УНН
Нефть Brent подорожала до 115,73 доллара, а WTI превысила 102,77 доллара за баррель. Рынок реагирует на расширение конфликта и угрозу поставкам топлива.
Мировые цены на нефть резко выросли после того, как йеменские хуситы, связанные с Ираном, впервые с начала большой войны атаковали Израиль. Это стало еще одним сигналом, что конфликт на Ближнем Востоке не только не угасает, но и затягивает новых участников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Рынок мгновенно отреагировал скачком котировок, опасаясь дальнейшего расширения войны и новых ударов по критической инфраструктуре региона.
Нефть Brent подорожала почти на 3% и поднялась до 115,73 доллара за баррель, продолжив рост после сильного скачка в конце прошлой недели. Американская нефть WTI также прибавила более 3% и достигла 102,77 доллара за баррель.
Фактически рынок входит в новую неделю уже в режиме паники, закладывая в цену риск еще большего расползания войны.
Резиденцию президента Иракского Курдистана атаковали – Багдад заявил о попытке втянуть Ирак в войну29.03.26, 06:00 • 4882 просмотра
После ударов хуситов инвесторы все сильнее боятся, что конфликт выйдет далеко за пределы Ирана и Израиля и ударит по ключевым маршрутам поставок энергоносителей.
Нефть снова становится одним из главных индикаторов глобальной тревоги – и если ситуация на Ближнем Востоке продолжит ухудшаться, новые скачки цен могут быть лишь вопросом времени.
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке ракетным ударом против Израиля28.03.26, 12:00 • 5152 просмотра