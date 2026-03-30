Нефть снова рванула вверх после ударов хуситов по Израилю

Киев • УНН

 • 2734 просмотра

Нефть Brent подорожала до 115,73 доллара, а WTI превысила 102,77 доллара за баррель. Рынок реагирует на расширение конфликта и угрозу поставкам топлива.

Нефть снова рванула вверх после ударов хуситов по Израилю

Мировые цены на нефть резко выросли после того, как йеменские хуситы, связанные с Ираном, впервые с начала большой войны атаковали Израиль. Это стало еще одним сигналом, что конфликт на Ближнем Востоке не только не угасает, но и затягивает новых участников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Рынок мгновенно отреагировал скачком котировок, опасаясь дальнейшего расширения войны и новых ударов по критической инфраструктуре региона.

Нефть Brent подорожала почти на 3% и поднялась до 115,73 доллара за баррель, продолжив рост после сильного скачка в конце прошлой недели. Американская нефть WTI также прибавила более 3% и достигла 102,77 доллара за баррель.

Фактически рынок входит в новую неделю уже в режиме паники, закладывая в цену риск еще большего расползания войны.

После ударов хуситов инвесторы все сильнее боятся, что конфликт выйдет далеко за пределы Ирана и Израиля и ударит по ключевым маршрутам поставок энергоносителей.

Нефть снова становится одним из главных индикаторов глобальной тревоги – и если ситуация на Ближнем Востоке продолжит ухудшаться, новые скачки цен могут быть лишь вопросом времени.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Нефть марки Brent
Израиль
Reuters
Иран
Йемен