Трамп уже открыто заговорил о "захвате иранской нефти"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "захватить нефть" Ирана, а одним из возможных сценариев назвал установление контроля над островом Харг – главным экспортным узлом иранской нефти. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Фактически это одно из самых откровенных заявлений о возможных реальных целях нынешней войны, которая уже давно вышла далеко за пределы просто "сдерживания Ирана".

Остров Харг является ключевой точкой иранской энергетики – именно через него проходит подавляющая часть морского экспорта иранской нефти. Захват или блокировка этого узла означала бы удар не просто по военным возможностям Тегерана, а фактическую попытку задушить всю его нефтяную экономику.

Сам Трамп в разговоре с FT заявил, что это был бы его "любимый вариант", хотя признал, что такой шаг означал бы необходимость удерживать контроль над территорией определенное время.

На фоне этих заявлений США стягивают войска в регион

Заявление прозвучало в момент, когда США уже перебросили на Ближний Восток тысячи дополнительных военных, а в регионе растет напряжение вокруг возможных новых наземных сценариев. Иран в ответ уже дает понять, что ждет такого развития событий и готовится к прямому столкновению.

На фоне эскалации и новых заявлений из Вашингтона цены на нефть уже держатся выше 115 долларов за баррель. И если тема "захвата иранской нефти" перестанет быть лишь риторикой, это может стать еще одним взрывным фактором для всего мирового энергетического рынка.

