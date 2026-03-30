$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
75%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ішак Дар
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Жовенель Моїз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Єгипет
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 23074 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 23262 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 24598 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 28418 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 31900 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The New York Times
Brent

Трамп заявив, що Тегеран "здебільшого" прийняв 15-пунктний план США

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Іран погодився на більшість із 15 пунктів плану США та передає 20 кораблів нафти. Трамп заявив про зміну режиму в країні після загибелі лідерів.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Іран погодився на "більшість" із 15-пунктного списку вимог, які США передали через Пакистан, щоб припинити війну, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

На запитання, чи відповів Іран на ці пункти, президент США відповів журналістам на борту Air Force One: "Вони дали нам більшість пунктів. Чому б і ні?"

"Вони погоджуються з нами щодо плану. Ми просили 15 пунктів, і здебільшого ми збираємося просити ще кілька", – продовжив Трамп.

Тегеран не одразу прийняв 15-пунктний план минулого тижня. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше визнав, що повідомлення обмінювалися через посередників, але висловив скептицизм щодо позиції Вашингтона.

Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"30.03.26, 07:00 • 4870 переглядiв

Трамп також сказав, що Іран передав американську нафту, яка буде відправлена ​​"завтра", щоб "довести, що вони серйозні". Трамп сказав, що коли він минулого тижня говорив про те, що Іран робить США "подарунок", це були "10 величезних кораблів нафти".

"А сьогодні вони зробили нам ще один подарунок. Вони дали нам 20 суден нафти, яка починає відвантажуватися завтра", – сказав він.

"У нас дуже хороші зустрічі, як прямі, так і опосередковані, і я думаю, що ми отримуємо багато дуже важливих моментів", – продовжив Трамп.

Трамп також заявив, що в Ірані під час війни відбулася "зміна режиму".

"У нас вже була зміна режиму, якщо ви вже подивилися, тому що один режим був знищений, всі вони мертві", – сказав президент США журналістам.

"Наступний режим майже мертвий, а третій режим – ми маємо справу з іншими людьми, ніж будь-хто раніше. Це зовсім інша група людей. Тому я б вважав це зміною режиму, і, чесно кажучи, вони були дуже розумними", – продовжив він.

Доповнення

За даними CNN, план із 15 пунктів, як вважається, включає: зобов'язання Ірану не мати ядерної зброї, передачу свого високозбагаченого урану, обмеження оборонних спроможностей Тегерана, припинення діяльності підтримуваних регіональних угруповань та розблокування Ормузької протоки.

Трамп раніше заявив CNN, що Іран зобов'язався не мати ядерної зброї, про що Тегеран публічно заявляв у минулому.

Моджтаба Хаменеї, син колишнього Верховного лідера Алі Хаменеї, був підвищений до посади, яку обіймав його батько, після смерті старшого Хаменеї в результаті американо-ізраїльських авіаударів. Високопосадовці Ірану, включаючи одного з найвпливовіших осіб, що ухвалюють рішення, Алі Ларіджані, також загинули внаслідок ударів.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Air Force One
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран