Трамп заявив, що Тегеран "здебільшого" прийняв 15-пунктний план США

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Іран погодився на "більшість" із 15-пунктного списку вимог, які США передали через Пакистан, щоб припинити війну, пише УНН з посиланням на CNN.

На запитання, чи відповів Іран на ці пункти, президент США відповів журналістам на борту Air Force One: "Вони дали нам більшість пунктів. Чому б і ні?"

"Вони погоджуються з нами щодо плану. Ми просили 15 пунктів, і здебільшого ми збираємося просити ще кілька", – продовжив Трамп.

Тегеран не одразу прийняв 15-пунктний план минулого тижня. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше визнав, що повідомлення обмінювалися через посередників, але висловив скептицизм щодо позиції Вашингтона.

Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"

Трамп також сказав, що Іран передав американську нафту, яка буде відправлена ​​"завтра", щоб "довести, що вони серйозні". Трамп сказав, що коли він минулого тижня говорив про те, що Іран робить США "подарунок", це були "10 величезних кораблів нафти".

"А сьогодні вони зробили нам ще один подарунок. Вони дали нам 20 суден нафти, яка починає відвантажуватися завтра", – сказав він.

"У нас дуже хороші зустрічі, як прямі, так і опосередковані, і я думаю, що ми отримуємо багато дуже важливих моментів", – продовжив Трамп.

Трамп також заявив, що в Ірані під час війни відбулася "зміна режиму".

"У нас вже була зміна режиму, якщо ви вже подивилися, тому що один режим був знищений, всі вони мертві", – сказав президент США журналістам.

"Наступний режим майже мертвий, а третій режим – ми маємо справу з іншими людьми, ніж будь-хто раніше. Це зовсім інша група людей. Тому я б вважав це зміною режиму, і, чесно кажучи, вони були дуже розумними", – продовжив він.

За даними CNN, план із 15 пунктів, як вважається, включає: зобов'язання Ірану не мати ядерної зброї, передачу свого високозбагаченого урану, обмеження оборонних спроможностей Тегерана, припинення діяльності підтримуваних регіональних угруповань та розблокування Ормузької протоки.

Трамп раніше заявив CNN, що Іран зобов'язався не мати ядерної зброї, про що Тегеран публічно заявляв у минулому.

Моджтаба Хаменеї, син колишнього Верховного лідера Алі Хаменеї, був підвищений до посади, яку обіймав його батько, після смерті старшого Хаменеї в результаті американо-ізраїльських авіаударів. Високопосадовці Ірану, включаючи одного з найвпливовіших осіб, що ухвалюють рішення, Алі Ларіджані, також загинули внаслідок ударів.