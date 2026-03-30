$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ишак Дар
Андрей Костин
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 23237 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 23409 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 24737 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 28542 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 32025 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Социальная сеть
Financial Times
Отопление

Трамп заявил, что Тегеран "в основном" принял план США из 15 пунктов

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Иран согласился на большинство из 15 пунктов плана США и передает 20 кораблей нефти. Трамп заявил об изменении режима в стране после гибели лидеров.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран согласился на «большинство» из 15-пунктного списка требований, которые США передали через Пакистан, чтобы прекратить войну, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос, ответил ли Иран на эти пункты, президент США ответил журналистам на борту Air Force One: «Они дали нам большинство пунктов. Почему бы и нет?»

«Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 пунктов, и по большей части мы собираемся просить еще несколько», – продолжил Трамп.

Тегеран не сразу принял 15-пунктный план на прошлой неделе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее признал, что сообщения обменивались через посредников, но выразил скептицизм относительно позиции Вашингтона.

Трамп также сказал, что Иран передал американскую нефть, которая будет отправлена ​​«завтра», чтобы «доказать, что они серьезны». Трамп сказал, что когда он на прошлой неделе говорил о том, что Иран делает США «подарок», это были «10 огромных кораблей нефти».

«А сегодня они сделали нам еще один подарок. Они дали нам 20 судов нефти, которая начинает отгружаться завтра», – сказал он.

«У нас очень хорошие встречи, как прямые, так и опосредованные, и я думаю, что мы получаем много очень важных моментов», – продолжил Трамп.

Трамп также заявил, что в Иране во время войны произошла «смена режима».

«У нас уже была смена режима, если вы уже посмотрели, потому что один режим был уничтожен, все они мертвы», – сказал президент США журналистам.

«Следующий режим почти мертв, а третий режим – мы имеем дело с другими людьми, чем кто-либо раньше. Это совершенно другая группа людей. Поэтому я бы считал это сменой режима, и, честно говоря, они были очень умными», – продолжил он.

Дополнение

По данным CNN, план из 15 пунктов, как считается, включает: обязательство Ирана не иметь ядерного оружия, передачу своего высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей Тегерана, прекращение деятельности поддерживаемых региональных группировок и разблокирование Ормузского пролива.

Трамп ранее заявил CNN, что Иран обязался не иметь ядерного оружия, о чем Тегеран публично заявлял в прошлом.

Моджтаба Хаменеи, сын бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, был повышен до должности, которую занимал его отец, после смерти старшего Хаменеи в результате американо-израильских авиаударов. Высокопоставленные лица Ирана, включая одного из самых влиятельных лиц, принимающих решения, Али Лариджани, также погибли в результате ударов.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Самолет президента США
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран