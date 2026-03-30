Трамп заявил, что Тегеран "в основном" принял план США из 15 пунктов

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран согласился на «большинство» из 15-пунктного списка требований, которые США передали через Пакистан, чтобы прекратить войну, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос, ответил ли Иран на эти пункты, президент США ответил журналистам на борту Air Force One: «Они дали нам большинство пунктов. Почему бы и нет?»

«Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 пунктов, и по большей части мы собираемся просить еще несколько», – продолжил Трамп.

Тегеран не сразу принял 15-пунктный план на прошлой неделе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее признал, что сообщения обменивались через посредников, но выразил скептицизм относительно позиции Вашингтона.

Трамп уже открыто заговорил о "захвате иранской нефти"

Трамп также сказал, что Иран передал американскую нефть, которая будет отправлена ​​«завтра», чтобы «доказать, что они серьезны». Трамп сказал, что когда он на прошлой неделе говорил о том, что Иран делает США «подарок», это были «10 огромных кораблей нефти».

«А сегодня они сделали нам еще один подарок. Они дали нам 20 судов нефти, которая начинает отгружаться завтра», – сказал он.

«У нас очень хорошие встречи, как прямые, так и опосредованные, и я думаю, что мы получаем много очень важных моментов», – продолжил Трамп.

Трамп также заявил, что в Иране во время войны произошла «смена режима».

«У нас уже была смена режима, если вы уже посмотрели, потому что один режим был уничтожен, все они мертвы», – сказал президент США журналистам.

«Следующий режим почти мертв, а третий режим – мы имеем дело с другими людьми, чем кто-либо раньше. Это совершенно другая группа людей. Поэтому я бы считал это сменой режима, и, честно говоря, они были очень умными», – продолжил он.

Дополнение

По данным CNN, план из 15 пунктов, как считается, включает: обязательство Ирана не иметь ядерного оружия, передачу своего высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей Тегерана, прекращение деятельности поддерживаемых региональных группировок и разблокирование Ормузского пролива.

Трамп ранее заявил CNN, что Иран обязался не иметь ядерного оружия, о чем Тегеран публично заявлял в прошлом.

Моджтаба Хаменеи, сын бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, был повышен до должности, которую занимал его отец, после смерти старшего Хаменеи в результате американо-израильских авиаударов. Высокопоставленные лица Ирана, включая одного из самых влиятельных лиц, принимающих решения, Али Лариджани, также погибли в результате ударов.