29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
США вже стягнули на Близький Схід понад 50 тисяч військових – NYT

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Кількість військових США в регіоні зросла на 10 тисяч осіб для захисту Ормузької протоки. Пентагон розглядає сценарії ударів по нафтовій інфраструктурі.

США вже стягнули на Близький Схід понад 50 тисяч військових – NYT
Кількість американських військових на Близькому Сході вже перевищила 50 тисяч осіб, що приблизно на 10 тисяч більше, ніж зазвичай. Посилення відбулося на тлі подальшої ескалації війни навколо Ірану та обговорення нових військових сценаріїв у регіоні. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

До зони конфлікту перекинули ще 2500 морських піхотинців і 2500 моряків, а також додаткові сили армії США.

За даними американських джерел, адміністрація Дональда Трампа розглядає не лише подальші удари, а й жорсткіші сценарії – включно з можливим захопленням окремих об’єктів або територій для розблокування Ормузької протоки.

Саме цей маршрут, через який проходить близько 20% світової нафти, став одним із ключових вузлів нинішньої війни.

Минулого тижня Пентагон також наказав перекинути на Близький Схід близько 2000 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії. Їхнє точне місце дислокації не розкривають, але відомо, що вони перебуватимуть у зоні досяжності Ірану.

Серед можливих сценаріїв, які обговорюються, називають навіть операції проти іранської нафтової інфраструктури.

Попри масштабне посилення, військові експерти прямо попереджають: навіть понад 50 тисяч американських військових – це занадто мало для будь-якої великої наземної операції проти Ірану.

Країна має величезну територію, багатомільйонне населення і серйозний військовий потенціал, тому нинішнє нарощування сил радше виглядає як демонстрація готовності до ескалації, а не підготовка до повномасштабного вторгнення.

Степан Гафтко

