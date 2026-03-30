США вже стягнули на Близький Схід понад 50 тисяч військових – NYT

Кількість американських військових на Близькому Сході вже перевищила 50 тисяч осіб, що приблизно на 10 тисяч більше, ніж зазвичай. Посилення відбулося на тлі подальшої ескалації війни навколо Ірану та обговорення нових військових сценаріїв у регіоні. Про це повідомляє NYT, пише УНН.

Деталі

До зони конфлікту перекинули ще 2500 морських піхотинців і 2500 моряків, а також додаткові сили армії США.

За даними американських джерел, адміністрація Дональда Трампа розглядає не лише подальші удари, а й жорсткіші сценарії – включно з можливим захопленням окремих об’єктів або територій для розблокування Ормузької протоки.

Саме цей маршрут, через який проходить близько 20% світової нафти, став одним із ключових вузлів нинішньої війни.

У регіон уже тягнуть десантників

Минулого тижня Пентагон також наказав перекинути на Близький Схід близько 2000 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії. Їхнє точне місце дислокації не розкривають, але відомо, що вони перебуватимуть у зоні досяжності Ірану.

Серед можливих сценаріїв, які обговорюються, називають навіть операції проти іранської нафтової інфраструктури.

Але для великої війни цього все одно замало

Попри масштабне посилення, військові експерти прямо попереджають: навіть понад 50 тисяч американських військових – це занадто мало для будь-якої великої наземної операції проти Ірану.

Країна має величезну територію, багатомільйонне населення і серйозний військовий потенціал, тому нинішнє нарощування сил радше виглядає як демонстрація готовності до ескалації, а не підготовка до повномасштабного вторгнення.

