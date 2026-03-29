Нетаньягу має намір розширити "зону безпеки" на півдні Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у неділю, 29 березня, доручив військовим розширити "зону безпеки" на півдні сусіднього Лівану. Він пообіцяв кардинально змінити безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Я щойно дав наказ подальшого розширення існуючої зони безпеки. Ми рішуче налаштовані фундаментально змінити ситуацію на півночі - сказав Нетаньягу під час візиту до північного Ізраїлю.

Він також зазначив: "Ми ліквідували тисячі терористів "Хезболли", а головне - усунули величезну загрозу 150 тисяч ракет і снарядів, які були призначені для знищення міст Ізраїлю".

Проте прем’єр додав: "Хезболла все ще має залишкову можливість запускати ракети по нас".

За його словами, рішення має на меті зміцнити безпекову позицію Ізраїлю уздовж північного кордону.

Це відбувається на тлі зростання напруженості на північному кордоні Ізраїлю, де прикордонні зіткнення викликають побоювання щодо ширшої регіональної ескалації.

У Лівані, за даними чиновників, від початку війни, підтримуваної Іраном, у бойових діях загинуло понад 1 100 осіб.

Також понад 3 500 людей були поранені, за даними Міністерства охорони здоров’я Лівану.

Серед загиблих, за повідомленнями, є 52 медпрацівники.

Внаслідок авіаудару Ізраїлю на півдні Лівану загинули троє журналістів