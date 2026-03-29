Нетаньяху намерен расширить «зону безопасности» на юге Ливана
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля поручил военным изменить ситуацию на севере для защиты от Хезболлы. Армия уже ликвидировала тысячи террористов и ракетную угрозу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 29 марта, поручил военным расширить «зону безопасности» на юге соседнего Ливана. Он пообещал кардинально изменить ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Я только что отдал приказ о дальнейшем расширении существующей зоны безопасности. Мы решительно настроены фундаментально изменить ситуацию на севере
Он также отметил: «Мы ликвидировали тысячи террористов «Хезболлы», а главное — устранили огромную угрозу 150 тысяч ракет и снарядов, которые были предназначены для уничтожения городов Израиля».
Однако премьер добавил: «Хезболла все еще имеет остаточную возможность запускать ракеты по нам».
По его словам, решение имеет целью укрепить позицию Израиля в области безопасности вдоль северной границы.
Это происходит на фоне роста напряженности на северной границе Израиля, где пограничные столкновения вызывают опасения относительно более широкой региональной эскалации.
В Ливане, по данным чиновников, с начала войны, поддерживаемой Ираном, в боевых действиях погибло более 1100 человек.
Также более 3500 человек были ранены, по данным Министерства здравоохранения Ливана.
Среди погибших, по сообщениям, 52 медработника.
