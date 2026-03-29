В результате авиаудара Израиля на юге Ливана погибли трое журналистов
Киев • УНН
В результате атаки в районе Джеззина погибли репортеры каналов Аль-Манар и Аль-Маядин. Израиль обвинил одного из них в сотрудничестве с разведкой Хезболлы.
На юге Ливана в результате израильского авиаудара погибли трое журналистов, освещавших войну между Израилем и «Хезболлой». Удар произошел в субботу в районе Джеззина. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Среди погибших – известный корреспондент телеканала «Аль-Манар» Али Шойб, который почти 30 лет освещал события на юге Ливана.
Также погибли журналистка телеканала «Аль-Маядин» Фатима Фтуни и ее брат Мохаммед Фтуни, работавший видеожурналистом. По данным телеканала, Фатима вышла в прямой эфир буквально незадолго до удара.
Что заявили стороны
Израильская армия подтвердила атаку по Али Шойбу и заявила, что он якобы сотрудничал с разведкой «Хезболлы» и помогал группировке. Никаких доказательств этих обвинений публично не предоставили.
В заявлении израильских военных утверждается, что Шойб «систематически действовал с целью разоблачения мест расположения» израильских солдат и поддерживал контакты с боевиками.
Телеканал «Аль-Манар» отверг такую риторику и заявил, что его корреспондент был известен «профессиональным и достоверным освещением событий». Относительно двух других погибших журналистов Израиль в своем официальном заявлении не высказался.
Реакция Ливана
В Ливане удар уже вызвал резкую реакцию на высшем уровне. Президент страны Джозеф Аун назвал атаку «вопиющим преступлением, которое нарушает все законы и соглашения, защищающие журналистов».
На этом фоне удар по медийщикам лишь усиливает обвинения в адрес Израиля относительно целенаправленного поражения представителей прессы во время войны.
