28 марта, 17:19 • 13256 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 30350 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 30110 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 27839 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 27994 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 26807 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 24609 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 40454 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 28252 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52937 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
В результате авиаудара Израиля на юге Ливана погибли трое журналистов

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

В результате атаки в районе Джеззина погибли репортеры каналов Аль-Манар и Аль-Маядин. Израиль обвинил одного из них в сотрудничестве с разведкой Хезболлы.

Фото: AP

На юге Ливана в результате израильского авиаудара погибли трое журналистов, освещавших войну между Израилем и «Хезболлой». Удар произошел в субботу в районе Джеззина. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Среди погибших – известный корреспондент телеканала «Аль-Манар» Али Шойб, который почти 30 лет освещал события на юге Ливана.

Также погибли журналистка телеканала «Аль-Маядин» Фатима Фтуни и ее брат Мохаммед Фтуни, работавший видеожурналистом. По данным телеканала, Фатима вышла в прямой эфир буквально незадолго до удара.

Что заявили стороны

Израильская армия подтвердила атаку по Али Шойбу и заявила, что он якобы сотрудничал с разведкой «Хезболлы» и помогал группировке. Никаких доказательств этих обвинений публично не предоставили.

В заявлении израильских военных утверждается, что Шойб «систематически действовал с целью разоблачения мест расположения» израильских солдат и поддерживал контакты с боевиками.

Телеканал «Аль-Манар» отверг такую риторику и заявил, что его корреспондент был известен «профессиональным и достоверным освещением событий». Относительно двух других погибших журналистов Израиль в своем официальном заявлении не высказался.

Реакция Ливана

В Ливане удар уже вызвал резкую реакцию на высшем уровне. Президент страны Джозеф Аун назвал атаку «вопиющим преступлением, которое нарушает все законы и соглашения, защищающие журналистов».

На этом фоне удар по медийщикам лишь усиливает обвинения в адрес Израиля относительно целенаправленного поражения представителей прессы во время войны.

