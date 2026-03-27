ЦПД: Хезболла атаковала израильский танк FPV-дроном при вероятной поддержке РФ
В Ливане боевики применили дрон против армии Израиля. Руководитель ЦПД Коваленко заявил о возможном участии российских инструкторов "Вагнера" в обучении.
Группировка "Хезболла" применила FPV-дрон против танка армии Израиля в Ливане. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
По его словам, есть информация, что прокси могут получать помощь россиян, в том числе и инструкторов из ЧВК "Вагнер".
Хезболла в Ливане действует в интересах Ирана, который поддерживает Россия
Он указывает, что ранее иракская группа "Катаиб Хезболла", действующая при поддержке Ирана, обнародовала видео, подтверждающее нападение на американскую базу Victory Base вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке.
"Более активное применение FPV иранскими прокси доказывает углубленное участие России, которая может предоставлять инструкторов и наемников для такой деятельности", - резюмировал руководитель ЦПД.
Руководитель ЦПД Коваленко заявил о попытках Ирана втянуть Европу в войну через пуски ракет.
Израиль готовит расширенный план наступления против Хезболлы в Ливане23.03.26, 01:31 • 16391 просмотр