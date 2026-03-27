$43.870.0550.850.04
ukenru
Эксклюзив
00:33 • 9172 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
92%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Музыкант
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 16513 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 63843 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 44111 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 80152 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 55131 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Forbes

ЦПД: Хезболла атаковала израильский танк FPV-дроном при вероятной поддержке РФ

Киев • УНН

 • 490 просмотра

В Ливане боевики применили дрон против армии Израиля. Руководитель ЦПД Коваленко заявил о возможном участии российских инструкторов "Вагнера" в обучении.

Группировка "Хезболла" применила FPV-дрон против танка армии Израиля в Ливане. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, есть информация, что прокси могут получать помощь россиян, в том числе и инструкторов из ЧВК "Вагнер".

Хезболла в Ливане действует в интересах Ирана, который поддерживает Россия

- отметил Коваленко.

Он указывает, что ранее иракская группа "Катаиб Хезболла", действующая при поддержке Ирана, обнародовала видео, подтверждающее нападение на американскую базу Victory Base вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке.

"Более активное применение FPV иранскими прокси доказывает углубленное участие России, которая может предоставлять инструкторов и наемников для такой деятельности", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Руководитель ЦПД Коваленко заявил о попытках Ирана втянуть Европу в войну через пуски ракет.

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Ливан
Иран