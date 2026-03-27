ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
92%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 16370 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 63499 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 44029 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 80073 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 55055 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Bild
Forbes

ЦПД: Хезболла атакувала ізраїльський танк FPV-дроном за ймовірної підтримки рф

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У Лівані бойовики застосували дрон проти армії Ізраїлю. Керівник ЦПД Коваленко заявив про можливу участь російських інструкторів "вагнера" у навчанні.

ЦПД: Хезболла атакувала ізраїльський танк FPV-дроном за ймовірної підтримки рф

Угруповання "Хезболла" застосувало FPV-дрон проти танка армії Ізраїлю в Лівані. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, є інформація, що проксі можуть отримувати допомогу росіян, у тому числі й інструкторів з пвк "вагнер".

Хезболла в Лівані діє в інтересах Ірану, який підтримує росія

- зазначив Коваленко.

Він вказує, що раніше іракська група "Катаїб Хезболла", що діє за підтримки Ірану, оприлюднила відео, яке підтверджує напад на американську базу Victory Base поблизу міжнародного аеропорту Багдада в Іраку.

"Більш активне застосування FPV іранськими проксі доводить поглиблену участь росії, яка може надавати інструкторів і найманців для такої діяльності", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Керівник ЦПД Коваленко заявив про спроби Ірану втягнути Європу у війну через пуски ракет.

Ізраїль готує розширений план наступу проти Хезболли в Лівані23.03.26, 01:31 • 16391 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Світ
Ізраїль
Ліван
Іран