ЦПД: Хезболла атакувала ізраїльський танк FPV-дроном за ймовірної підтримки рф
УНН
У Лівані бойовики застосували дрон проти армії Ізраїлю. Керівник ЦПД Коваленко заявив про можливу участь російських інструкторів "вагнера" у навчанні.
Угруповання "Хезболла" застосувало FPV-дрон проти танка армії Ізраїлю в Лівані. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
За його словами, є інформація, що проксі можуть отримувати допомогу росіян, у тому числі й інструкторів з пвк "вагнер".
Хезболла в Лівані діє в інтересах Ірану, який підтримує росія
Він вказує, що раніше іракська група "Катаїб Хезболла", що діє за підтримки Ірану, оприлюднила відео, яке підтверджує напад на американську базу Victory Base поблизу міжнародного аеропорту Багдада в Іраку.
"Більш активне застосування FPV іранськими проксі доводить поглиблену участь росії, яка може надавати інструкторів і найманців для такої діяльності", - резюмував керівник ЦПД.
Керівник ЦПД Коваленко заявив про спроби Ірану втягнути Європу у війну через пуски ракет.
Ізраїль готує розширений план наступу проти Хезболли в Лівані23.03.26, 01:31 • 16391 перегляд