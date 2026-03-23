Ізраїль готує розширений план наступу проти Хезболли в Лівані
Київ • УНН
Військове командування Ізраїлю затвердило просування наземних операцій проти Хезболли. Удари по інфраструктурі спричинили масове переселення людей.
Ізраїль схвалив плани розширення наземних і повітряних операцій проти угруповання "Хезболла" на території Лівану. Військове командування заявило, що йдеться про тривалу кампанію після нещодавніх ракетних обстрілів Ізраїлю. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Армія повідомила, що начальник Генштабу затвердив "просування цільових наземних операцій та ударів". Паралельно Ізраїль завдає ударів по інфраструктурі, зокрема мостах через річку Літані.
Побоювання масштабного вторгнення
У Лівані зростають побоювання, що ці дії можуть бути підготовкою до широкомасштабного вторгнення. За останні тижні внаслідок ударів загинули понад тисячу людей, ще понад мільйон стали вимушеними переселенцями.
ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію командира елітного підрозділу Хезболли22.03.26, 15:04 • 10210 переглядiв
Президент Лівану Джозеф Аун заявив: "Це прелюдія до наземного вторгнення" та назвав дії Ізраїлю "політикою колективного покарання цивільного населення".
Мета операції та ризик ескалації
Ізраїль заявляє, що його мета – захист прикордонних регіонів від атак "Хезболли". Водночас ізраїльський міністр оборони наказав знищувати об’єкти та позиції, які можуть використовуватися для перекидання сил.
Ситуація швидко загострюється і може призвести до нового етапу конфлікту між сторонами з ризиком масштабної регіональної війни.
Ізраїль подвоїв угруповання військ у боротьбі з "Хезболлою" в Лівані19.03.26, 02:36 • 6765 переглядiв