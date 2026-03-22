ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію командира елітного підрозділу Хезболли
Київ • УНН
Ізраїльські військові вбили командира підрозділу Радван Абу Халіла Барджі в районі Мадждал-Селем. Також ЦАХАЛ атакував інфраструктуру угруповання.
Ізраїльські військові заявляють, що під час удару на півдні Лівану було вбито командира підрозділу "Радван" у складі "Хезболли". Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
За даними ЦАХАЛ, Абу Халіл Барджі був убитий разом із двома іншими членами "Хезболли" під час авіаудару в районі Мадждал-Селем.
Також військові Ізраїлю додали, що здійснили ще кілька ударів по об’єктах, які вони назвали інфраструктурою "Хезболли", у кількох районах південного Лівану.
Водночас ані в "Хезболлі", ані ЗМІ Близького Сходу це не коментували.
Нагадаємо
Ізраїль значно посилив свою військову присутність на кордоні з Ліваном, більш ніж удвічі збільшивши кількість військ із початку березня.